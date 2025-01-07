Участница "Мастер Шеф" 14 сообщила о рождении сына

Участница шоу "Мастер Шеф 14" Елизавета Украинец впервые стала мамой. 5 января 2025 года на свет появился ее сыночек, о чем она трогательно сообщила в социальных сетях.

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27-летняя участница популярного шоу "Мастер Шеф 14" Елизавета Украинец поделилась радостной новостью: она стала мамой. На своей странице в социальных сетях женщина сообщила, что 5 января 2025 года на свет появился ее сын.

Она написала: "05.01.2025 появился на свет наш смысл жизни, наш сыночек. Ты еще такой маленький маленький, но ты самое дорогое, что есть в нашей жизни. Мы такие еще неопытные, но мы станем для тебя самыми лучшими родителями. Мы тебя очень сильно любим, наш сыночек".

Заметим, что Елизавета родом из Кривого Рога. До участия в шоу она работала медсестрой в амбулатории в течение шести лет, где ее должность — ответственная медсестра. В ее обязанности входило делать прививки, вести документацию и помогать пациентам.

Несмотря на медицинское образование, Елизавета всегда имела желание стать поваром. Кулинария стала ее увлечением еще со школы, ведь готовка помогает ей отвлекаться от повседневных забот. Известно, что ее жених служит в Вооруженных силах Украины. Семья мечтает открыть маленькую кофейню, где будут продаваться выпечка и торты.

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