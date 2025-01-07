Учасниця "Мастер Шеф" 14 повідомила про народження сина

Учасниця шоу "Мастер Шеф 14" Єлизавета Українець вперше стала мамою. 5 січня 2025 року на світ з'явився її синочок, про що вона зворушливо повідомила в соціальних мережах.

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27-річна учасниця популярного шоу "Мастер Шеф 14" Єлизавета Українець поділилася радісною новиною: вона стала мамою. На своїй сторінці в соціальних мережах жінка повідомила, що 5 січня 2025 року на світ з'явився її син.

Вона написала: "05.01.2025 з’явився на світ наш сенс життя, наш синочок. Ти ще такий маленький, але ти найдорожче, що є в нашому житті. Ми такі ще недосвідчені, але ми станемо для тебе найкращими батьками. Ми тебе дуже сильно кохаємо, наш синочок".

Зауважимо, що Єлизавета родом з Кривого Рогу. До участі у шоу вона працювала медсестрою в амбулаторії протягом шести років, де її посада — відповідальна медсестра. В її обов’язки входило робити щеплення, вести документацію та допомагати пацієнтам.

Попри медичну освіту, Єлизавета завжди мала бажання стати кухарем. Кулінарія стала її захопленням ще зі школи, адже готування допомагає їй відволікатися від повсякденних турбот. Відомо, що її наречений служить у Збройних силах України. Родина мріє відкрити маленьку кав'ярню, де продаватимуться випічка та торти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни влучили у павільйон "МастерШеф" у Києві.

Крім цього, Фокус писав, хто переміг в фіналі МайстерШеф-2024.