Россиянку приговорили к двум годам: ложно обвиняла французского футболиста в изнасиловании

Телевизионная звезда Луиза Кремлева была приговорена к условному тюремному заключению и штрафу после того, как призналась в ложном обвинении в изнасиловании защитником "Милана" Тео Эрнандесом.

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Звезда испанских реалити-шоу, модель российского происхождения Луиза Кремлева в июне 2017 года обвинила защитника "Милана" и игрока сборной Франции Тео Эрнандеса в изнасиловании, которое произошло в салоне автомобиля возле ночного клуба Olivia Valere в Марбелье, где они оба проводили время на вечеринке. Следователям потребовалось два дня, чтобы остановить расследование, пишет Mirror.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения на парковке, которые показали, что "жертва" упала на землю сама, случайно, а не была вытолкнута из машины после "принудительного секса", как она утверждала.

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Полицейские также прикрепили в качестве доказательства SMS-ки от Кремлевой, которые она отправляла футболисту уже после предполагаемого изнасилования, неоднократно спрашивая его, когда он собирается пойти с ней домой.

Женщине было предъявлено обвинение в подаче ложного уголовного заявления, однако судебный процесс по ее делу был отложен из-за состояния здоровья Кремлевой.

В обвинительном заключении, поданном в октябре прошлого года, ее обвинили в выдумывании изнасилования после секса по обоюдному согласию "из мести" за то, что футболист пренебрег ею. Сторона обвинения требовала для подозреваемой два года лишения свободы.

В рамках сделки о признании вины, Кремлева согласилась, что действовала "злонамеренно", обвинив Эрнандеса в изнасиловании. Поэтому ее приговорили к шести месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 1500 фунтов стерлингов, то есть около 78 тыс. гривен. 28-летнюю женщину предупредили, что она начнет отбывать свое двухлетнее наказание, если совершит повторное правонарушение в течение следующих двух лет.

Напомним, российская модель Виолетта Грачева, которую связывали с полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком, бросила украинца. Она отправилась на отдых в Куршевель с полузащитником "Ювентуса" Вестоном Маккенни.

Также Фокус писал, что испанская полиция задержала бывшего футболиста клуба "Атлетик Бильбао" Хесуса Эмилио Диас де Миера, известного под прозвищем Чутси. На протяжении девяти он лет скрывался от правосудия после обвинений в контрабанде наркотиков.