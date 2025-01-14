Не только Netflix: 5 захватывающих премьер недели

Премьеры этой недели на стриминговых сервичах отличаются разножанровостью, поэтому каждый найдет что-то для себя.

Related video

Киноиндустрия продолжает радовать зрителей новинками, которые помогут скоротать вечер и хотя бы ненадолго отвлечься от событий, происходящих вокруг. Фокус предлагает вашему вниманию пять премьер на стриминговых сервисах Netflix, Prime Video, Max и Hulu, которые стартуют с 14 января. Четыре из этих фильмов были показаны еще несколько месяцев назад, а сейчас их можно посмотреть по подписке, не выходя из дома. Здесь определенно каждый найдет, что выбрать себе для души.

"Мой друг-пингвин" (Hulu)

Для тех, кто задается вопросом, "Мой друг-пингвин" — это не духовное продолжение комедии Джима Керри 2011 года "Пингвины мистера Поппера", но, как ни странно, оба фильма рассказывают о нетрадиционных отношениях между человеком, закрытым от мира, и очаровательной арктической птицей. В этом семейном приключении, посвященном пингвинам, главную роль играет Жан Рено, и фильм основан на реальной истории.

Французский актер перевоплотился в убитого горем рыбака Жуана из Бразилии, который обнаруживает пингвина, дрейфующего в океане. Птица ранена и покрыта нефтью из-за разлива, но рыбак подбирает существо, приносит его домой и начинает ухаживать за ним. Это создает необычную, но неразрывную связь между ними, и вскоре рыбак меняет свои взгляды на жизнь.

Когда пингвин внезапно исчезает обратно в необъятных просторах океана, Жуан считает невозможным, что он когда-либо снова увидит своего друга. Но за тысячи миль отсюда пингвин попадает в собственные злоключения, решив использовать свои уникальные способности, подобные GPS, чтобы найти дорогу обратно в то место, которое он теперь считает домом.

Премьера на Hulu 14 января

"Настоящая боль" (Hulu)

"Настоящая боль" – американский художественный фильм, срежиссированный Джесси Айзенбергом. Главные роли в нем сыграли сам Айзенберг и Киран Калкин. В центре сюжета комедийной драмі – американские евреи, кузены Дэвид и Бенджи, которые отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память своей покойной бабушки, бежавшей из Европы в Америку, чтобы спастись от Второй мировой войны. Встречаясь с туристической группой, они исследуют свое наследие и потрясающую страну Польшу, одновременно пытаясь примирить свои личные обиды и травмы поколений.

5 января Рори Калкин получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в любом фильме на 82-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус". "Настоящая боль" также была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм, комедия или мюзикл" и получила номинацию на лучшую мужскую роль в главной роли для Джесси Айзенберг в этой категории. Айзенберг также была номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший сценарий в кинофильме".

Кроме того, "Настоящая боль" получила номинацию на премию "Выбор критиков" 2025 года в категории "Лучшие фильмы", а также номинации на премию "Лучший актер второго плана" для Калкина и премию "Лучший оригинальный сценарий" для Айзенберга. Национальный совет кинокритиков назвал "Настоящую боль" одним из 10 лучших фильмов 2024 года.

Премьера на Hulu 16 января

"Неудержимый" (Prime Video)

"Неудержимый" – это классическая история аутсайдера, который демонстрирует невероятную стойкость духа. Спортивный биографический фильм режиссера Уильяма Голденберга исследует жизнь Энтони Роблеса, человека, родившегося с одной ногой, который стал чемпионом по борьбе и завоевал национальные титулы.

Джаррель Джером играет роль Роблеса, а Дженнифер Лопес – его мать-одиночку. Также в актерский состав вошли Бобби Каннавале, Майкл Пенья и Дон Чидл. Хотя критики говорят о том, что фильм не ломает шаблон и с радостью следует повествовательной структуре, заложенной в бесчисленных спортивных драмах до него, признанная игра Джерома, похоже, сделает фильм Prime Video достойным просмотра на этой неделе.

Премьера на Prime Video 16 января

"Снова в деле" (Netflix)

"Снова в деле" – первый флагманский фильм Netflix 2025 года, и эта комедия-боевик, безусловно, обладает всеми необходимыми ингредиентами, чтобы оказать большое влияние на популярный потоковый сервис. Картина Сета Гордона примечательна тем, что знаменует возвращение Кэмерон Диас, которая взяла 10-летний перерыв в актерской карьере, сославшись на разочарование бесконечными поездками, необходимыми для съемок фильмов.

В картине Диас играет с Джейми Фоксом супружескую пару, которые живут обычной жизнью среднего класса в пригороде. Однако оба скрывают секрет: они были супершпионами, и когда угрозы из их прошлой жизни снова возникают, они вынуждены бежать вместе со своими двумя детьми-подростками. Также в фильме сеялись Гленн Клоуз, Кайл Чендлер и Эндрю Скотт.

Премьера на Netflix с 17 января

"Другой человек" (Max)

"Другой человек" – художественный фильм американского режиссера Аарона Шимберга в жанрах черной комедии и психологического триллера со Себастианом Стэном и Ренате Реинсве в главных ролях. Стэн играет Эдварда Лемюэля, актера с нейрофиброматозом, который, получив шанс пройти экспериментальную медицинскую процедуру, обретает совершенно новый облик, открывающий дверь в новую жизнь и новые возможности. Однако ему все еще трудно найти утешение в своей новой коже, и его психика начинает давать сбой, когда он встречает харизматичного и уверенного в себе мужчину по имени Освальд (Пирсон), который является всем, чем Эдвард хочет быть.

Премьера на Max с 17 января.

Ранее Фокус писал о главных премьерах сериалов 2025 года.