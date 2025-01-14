Не тільки Netflix: 5 захоплюючих прем'єр тижня

Прем'єри цього тижня на стримінгових сервісах вирізняються різножанровістю, тому кожен знайде щось для себе.

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Кіноіндустрія продовжує радувати глядачів новинками, які допоможуть скоротати вечір і хоча б ненадовго відволіктися від подій, що відбуваються навколо. Фокус пропонує вашій увазі п'ять прем'єр на стримінгових сервісах Netflix, Prime Video, Max і Hulu, які стартують з 14 січня. Чотири з цих фільмів були показані ще кілька місяців тому, а зараз їх можна подивитися за підпискою, не виходячи з дому. Тут, безумовно, кожен знайде, що вибрати собі для душі.

"Мій друг-пінгвін" (Hulu)

Для тих, хто задається питанням, "Мій друг-пінгвін" – це не духовне продовження комедії Джима Керрі 2011 року "Пінгвіни містера Поппера", але, як не дивно, обидва фільми розповідають про нетрадиційні стосунки між людиною, закритою від світу, та чарівним арктичним птахом. У цій сімейній пригоді, присвяченій пінгвінам, головну роль грає Жан Рено, і вона заснована на реальній історії.

Французький актор перевтілився у вбитого горем рибалку Жуана з Бразилії, який виявляє пінгвіна, що дрейфує в океані. Птах поранений і вкритий нафтою через розлив, але рибалка підбирає істоту, приносить її додому і починає доглядати за нею. Це створює незвичайний, але нерозривний зв'язок між ними, і незабаром чоловік змінює свої погляди на життя.

Коли пінгвін раптово зникає назад у неосяжних просторах океану, Жуан вважає неможливим, що він коли-небудь знову побачить свого друга. Але за тисячі миль звідси пінгвін потрапляє у власні халепи, вирішивши використати свої унікальні здібності, подібні до GPS, щоб знайти дорогу назад у те місце, яке він тепер вважає домом.

Прем'єра на Hulu 14 січня

"Справжній біль" (Hulu)

"Справжній біль" — американський художній фільм, зрежисований Джессі Айзенбергом. Головні ролі в ньому зіграли сам Айзенберг і Кіран Калкін. У центрі сюжету комедійної драми – американські євреї, кузени Девід і Бенджі, які вирушають у тур Польщею, щоби вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі, яка втекла з Європи до Америки, щоб врятуватися від Другої світової війни. Зустрічаючись із туристичною групою, вони досліджують свою спадщину і приголомшливу країну Польщу, одночасно намагаючись примирити особисті образи і травми поколінь.

5 січня Рорі Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану в будь-якому фільмі на 82-й щорічній церемонії вручення премії "Золотий глобус". "Справжній біль" також був номінований на премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий фільм, комедія або мюзикл" і здобув номінацію на найкращу чоловічу роль у головній ролі для Джессі Айзенберга в цій категорії. Айзенберг також була номінована на премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий сценарій у кінофільмі".

Крім того, "Справжній біль" здобув номінацію на премію "Вибір критиків" 2025 року в категорії "Найкращі фільми", а також номінації на премію "Найкращий актор другого плану" для Калкіна і премію "Найкращий оригінальний сценарій" для Айзенберга. Національна рада кінокритиків назвала "Справжній біль" одним із 10 найкращих фільмів 2024 року.

Прем'єра на Hulu 16 січня

"Нестримний" (Prime Video)

"Нестримний" – це класична історія аутсайдера, який демонструє неймовірну стійкість духу. Спортивний біографічний фільм режисера Вільяма Голденберга досліджує життя Ентоні Роблеса, людини, народженої з однією ногою, яка стала чемпіоном з боротьби та завоювала національні титули.

Джаррель Джером грає роль Роблеса, а Дженніфер Лопес – його матір-одиначку. Також до акторського складу увійшли Боббі Каннавале, Майкл Пенья і Дон Чідл. Хоча критики говорять про те, що фільм не ламає шаблон і з радістю слідує оповідній структурі, закладеній у незліченних спортивних драмах до нього, визнана гра Джерома, схоже, зробить фільм Prime Video гідним перегляду цього тижня.

Прем'єра на Prime Video 16 січня

"Знову в справі" (Netflix)

"Знову в справі" – перший флагманський фільм Netflix 2025 року, і ця комедія-бойовик, безумовно, має всі необхідні інгредієнти, щоб справити великий вплив на популярний потоковий сервіс. Картина Сета Гордона примітна тим, що знаменує повернення Кемерон Діас, яка взяла 10-річну перерву в акторській кар'єрі, пославшись на розчарування нескінченними поїздками, необхідними для зйомок фільмів.

У картині Діас грає з Джеймі Фоксом подружнє подружжя, яке живе звичайним життям середнього класу в передмісті. Однак обидва приховують секрет: вони були супершпигунами, і коли загрози з їхнього минулого життя знову виникають, вони змушені тікати разом зі своїми двома дітьми-підлітками. Також у фільмі сіялися Гленн Клоуз, Кайл Чендлер та Ендрю Скотт.

Прем'єра на Netflix з 17 січня

"Інша людина" (Max)

"Інша людина" – художній фільм американського режисера Аарона Шімберга в жанрах чорної комедії та психологічного трилера із Себастіаном Стеном і Ренате Реінсве в головних ролях. Стен грає Едварда Лемюеля, актора з нейрофіброматозом, який, отримавши шанс пройти експериментальну медичну процедуру, набуває абсолютно нової зовнішності, що відкриває двері в нове життя і нові можливості. Однак йому все ще важко знайти розраду у своїй новій шкірі, і його психіка починає давати збій, коли він зустрічає харизматичного і впевненого в собі чоловіка на ім'я Освальд (Пірсон), який є всім, чим Едвард хоче бути.

Прем'єра на Max з 17 січня.

Раніше Фокус писав про головні прем'єри серіалів 2025 року.