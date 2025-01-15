Лос-Анджелес стал розовым после пожара: в чем дело (фото, видео)

Со временем порошок приобретает землистый цвет, и его сложнее отмыть от поверхностей. Поэтому производители советуют удалять его сразу, как только опасность миновала.

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Те, кто внимательно следит за темой пожаров в Лос-Анджелесе, наверняка заметили, что многие улицы в Пасифик-Палисейдс и Альтадене, где бушевал самый большой огонь, покрылись каким-то розовым порошком, осевшим на машинах, деревьях и руинах сгоревших домов. Это – антипирен, который пожарные используют наравне с водой для отсечения стихии и ее ликвидации, пишет CBS News.

Что за розовый порошок сбрасывают на лесные пожары в Лос-Анджелесе?

Самолеты, борющиеся с пожарами, бушующими в районе Лос-Анджелеса, поливают территорию не только водой, но и антипиреном. Сотни тысяч галлонов ярко-розового огнетушащего вещества были сброшены на районы бедствия. По словам спасателей, антипирены являются "бесценным инструментом" в борьбе с пожарами.

Антипирен используется для борьбы с пожарами в США с 1963 года, в том числе и Департаментом лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии. Он также является наиболее используемым антипиреном в мире, согласно отчету Associated Press за 2022 год.

Когда он используется?

Пожары быстро распространяются по каньонам и другим труднодоступным местам, куда пожарным на земле трудно добраться. Тогда на помощь приходит тот самый розовый порошок подназванием Phos-Chek,. Антипирен обычно распыляется вокруг лесного пожара на растительности и земле, подверженной пожару, чтобы остановить распространение пламени на эту территорию, фактически отсекая его.

Лесная служба, которая использовала 13 самолетов для сброса огнетушителей на пожары в Лос-Анджелесе, утверждает, что они помогают лишить огонь кислорода и замедлить скорость горения, охлаждая и покрывая растительность и другие поверхности.

Perimeter, компания, которая поставляет антипирены Phos-Chek, Лесной службе и другим агентствам, отмечает, что фосфат изменяет способ разложения целлюлозы в растениях и делает их невоспламеняющимися.

Антипирен отсекает распространение огня

Что входит в состав воздушных огнетушителей?

Точная формула антипирена Phos-Chek производителем не разглашается, но есть информация, что продукт на 80% состоит из воды, на 14% из солей типа удобрений, на 6% из красителей и ингибиторов коррозии. Что касается цвета, то это "наглядное пособие как для пилотов, так и для пожарных".

После нескольких дней воздействия солнечного света цвет антипирена становится землистым. Его рекомендуется очищать, как только это станет безопасно. Чем дольше он сохнет, тем сложнее его удалить. Теплая вода и мягкое моющее средство эффективно удаляют его с небольших поверхностей. Для больших поверхностей можно использовать мойки высокого давления.

Роскошные авто тоже покрыты антипиреном Фото: Getty

Опасны ли антипирены для людей и природы?

Обычно эти огнетушители считаются безопасными для людей, но многие беспокоятся об их возможном воздействии на дикую природу.

Лесная служба запрещает использование воздушных огнетушителей над водными путями и местами обитания исчезающих видов, "за исключением случаев, когда под угрозой находится жизнь человека или общественная безопасность", из-за потенциального воздействия на здоровье рыб и других диких животных.

По словам профессора гражданского и экологического инжиниринга в Университете Южной Калифорнии Дэниэла Маккарри, он вместе с другими исследователями протестировали несколько огнетушителей и обнаружили тяжелые металлы, включая хром и кадмий, в одном из них, который обычно используется Лесной службой США. Таким образом ученые пришли к выводу, что эти средства могут способствовать выбросам хрома и других тяжелых металлов в водных путях ниже по течению от лесных пожаров.

Perimeter, производитель антипирена для Лесной службы, заявил, что исследование Маккарри было основано на формуле, которая не использовалась в Калифорнии и больше не используется Лесной службой. Компания также утверждает, что не добавляет металлы, которы естественным образом присутствуют во всех удобрениях на основе фосфата аммония. Руководство уверяет, что ее воздушные подавители "прошли тщательные испытания Лесной службой Министерства сельского хозяйства США и соответствуют всем стандартам охраны здоровья и безопасности или превосходят их".

Лучший способ спасти жизни

Использование антипиренов имеет решающее значение для тушения лесных пожаров, которые подвергают миллионы людей риску для здоровья, в том числе из-за токсичной смеси микроскопических частиц, которые могут вызывать проблемы с дыханием и сердцем, проникая глубоко в легкие и кровоток. Исследования показали, что дым от лесных пожаров составлял до половины всех вредных для здоровья частиц загрязнения воздуха на западе США в последние годы, поскольку потепление температуры подпитывало более разрушительные пожары.

А исследование, опубликованное в прошлом году Ассоциацией по борьбе с болезнью Альцгеймера, показало, что дым от лесных пожаров может быть хуже для здоровья мозга, чем другие виды загрязнения воздуха, повышая риск слабоумия.

"Использование антипиренов для лесных массивов — лучший способ спасти жизни, защитить сообщества и не допустить распространения пожаров", – сказал Эдвард Голдберг, заместитель председателя по решениям в Perimeter.

Ранее Фокус писал, во что превратился Пасифик-Палисейдс после пожаров.