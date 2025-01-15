Лос-Анджелес став рожевим після пожежі: у чому справа (фото, відео)

Згодом порошок набуває землистого кольору, і його складніше відмити від поверхонь. Тому виробники радять видаляти його одразу, щойно небезпека минула.

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Ті, хто уважно стежить за темою пожеж у Лос-Анджелесі, напевно, помітили, що багато вулиць у Пасифік-Палісейдс і Альтадені, де вирував найбільший вогонь, вкрилися якимось рожевим порошком, що осів на машинах, деревах і руїнах згорілих будинків. Це – антипірен, який пожежники використовують нарівні з водою для відсікання стихії та її ліквідації, пише CBS News.

Що за рожевий порошок скидають на лісові пожежі в Лос-Анджелесі?

Літаки, які борються з пожежами, що вирують у районі Лос-Анджелеса, поливають територію не тільки водою, а й ">антипіреном. Сотні тисяч галонів яскраво-рожевої вогнегасної речовини було скинуто на райони лиха. За словами рятувальників, антипірени є "безцінним інструментом" у боротьбі з пожежами.

Антипірен використовується для боротьби з пожежами в США з 1963 року, зокрема й Департаментом лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії. Він також є найбільш використовуваним антипіреном у світі, згідно зі звітом Associated Press за 2022 рік.

Коли він використовується?

Пожежі швидко поширюються каньйонами та іншими важкодоступними місцями, куди пожежникам на землі важко дістатися. Тоді на допомогу приходить той самий рожевий порошок під назвою Phos-Chek. Антипірен зазвичай розпилюється навколо лісової пожежі на рослинності та землі, схильній до пожежі, щоб зупинити поширення полум'я на цю територію, фактично відсікаючи його.

Лісова служба, яка використовувала 13 літаків для скидання вогнегасників на пожежі в Лос-Анджелесі, стверджує, що вони допомагають позбавити вогонь кисню і сповільнити швидкість горіння, охолоджуючи та покриваючи рослинність та інші поверхні.

Perimeter, компанія, яка постачає антипірени Phos-Chek Лісовій службі та іншим агентствам, зазначає, що фосфат змінює спосіб розкладання целюлози в рослинах і робить їх незаймистими.

Антипірен відсікає поширення вогню

Що входить до складу повітряних вогнегасників?

Точної формули антипірену Phos-Chek виробник не розголошує, але є інформація, що продукт на 80% складається з води, на 14% – із солей на кшталт добрив, на 6% – з барвників та інгібіторів корозії. Що стосується кольору, то це "наочний посібник як для пілотів, так і для пожежників".

Після кількох днів впливу сонячного світла колір антипірену стає землистим. Його рекомендується очищати, щойно це стане безпечно. Що довше він сохне, то складніше його видалити. Тепла вода і м'який мийний засіб ефективно видаляють його з невеликих поверхонь. Для великих поверхонь можна використовувати мийки високого тиску.

Розкішні авто теж покриті антипіреном Фото: Getty

Чи небезпечні антипірени для людей і природи?

Зазвичай ці вогнегасники вважаються безпечними для людей, але багато хто турбується про їхній можливий вплив на дику природу.

Лісова служба забороняє використання повітряних вогнегасників над водними шляхами і місцями проживання зникаючих видів, "за винятком випадків, коли під загрозою перебуває життя людини або громадська безпека", через потенційний вплив на здоров'я риб та інших диких тварин.

За словами професора цивільного та екологічного інжинірингу в Університеті Південної Каліфорнії Деніела Маккаррі, він разом з іншими дослідниками протестував кілька вогнегасників і виявив важкі метали, включно з хромом і кадмієм, в одному з них, який зазвичай використовується Лісовою службою США. Таким чином вчені дійшли висновку, що ці засоби можуть сприяти викидам хрому та інших важких металів у водних шляхах нижче за течією від лісових пожеж.

Perimeter, виробник антипірену для Лісової служби, заявив, що дослідження МакКаррі ґрунтується на формулі, яку не використовували в Каліфорнії та яка більше не використовується Лісовою службою. Компанія також стверджує, що не додає метали, які природним чином присутні у всіх добривах на основі фосфату амонію. Керівництво запевняє, що її повітряні пригнічувачі "пройшли ретельні випробування Лісовою службою Міністерства сільського господарства США і відповідають усім стандартам охорони здоров'я та безпеки або перевершують їх".

Найкращий спосіб врятувати життя

Використання антипіренів має вирішальне значення для гасіння лісових пожеж, які наражають мільйони людей на ризик для здоров'я, зокрема й через токсичну суміш мікроскопічних часток, що можуть спричиняти проблеми з диханням і серцем, проникаючи глибоко в легені та кровотік. Дослідження показали, що дим від лісових пожеж становив до половини всіх шкідливих для здоров'я частинок забруднення повітря на заході США в останні роки, оскільки потепління температури підживлювало більш руйнівні пожежі.

А дослідження, опубліковане торік Асоціацією з боротьби з хворобою Альцгеймера, показало, що дим від лісових пожеж може бути гіршим для здоров'я мозку, ніж інші види забруднення повітря, підвищуючи ризик недоумства.

"Використання антипіренів для лісових масивів – найкращий спосіб врятувати життя, захистити спільноти і не допустити поширення пожеж", – сказав Едвард Голдберг, заступник голови з рішень у Perimeter.

Раніше Фокус писав, на що перетворився Пасифік-Палісейдс після пожеж.