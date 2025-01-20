От украинского фольклора до Евровидения: путь группы YAGODY — малоизвестные факты об артистах

Группа YAGODY не только творит музыку, но и воплощает глубокие культурные послания через перформансы и песни. Их стиль сочетает древние украинские традиции с современными темами, создавая неповторимую атмосферу на сцене.

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Группа YAGODY — это не просто коллектив, который творит музыку. Это настоящий культурный феномен, который способен сочетать различные музыкальные стили, культурные традиции и театральные элементы в единый поток эмоций. Отмеченная созданием уникального жанра "этнодрама", эта группа сочетает украинскую этническую музыку с выразительной театральной формой, что позволяет каждому выступлению стать художественным ритуалом. Специально для Фокуса группа YAGODY поделилась интересными фактами о себе.

Создали собственный жанр

Группа YAGODY настолько самобытна, что создала собственный музыкальный жанр — этнодрама. Это уникальное сочетание украинской этнической музыки, глубинной древней энергии и выразительной театральной формы, которое превращает каждое выступление в настоящий художественный ритуал.

Играют почти на 10 инструментах

Музыканты группы YAGODY — полиинструменталисты, которые мастерски создают неожиданную полифонию звучания. В их песнях оживают дрымба, дудук, цимбалы, аккордеон, бас-гитара, барабаны, дождевик и даже тибетские чаши, добавляя каждой композиции многослойной глубины и неожиданного звучания.

Музыкальные полиглоты

Кроме полиинструментальности, группа YAGODY отличается еще и музыкальной полиглотностью. Коллектив активно работает с фольклором разных народов, а в их репертуаре можно услышать песни на болгарском, польском, румынском и даже на зулусском — одном из языков Южной Африки. Такая многоязычность придает их музыке уникальный колорит и подчеркивает единство культур разных народов.

ЯГОДЫ Фото: Пресслужба

Собрали аншлаг в почти 15 странах

Феномен группы YAGODY поражает: они покорили сцены ведущих европейских фестивалей и выступали с аншлагами в Чехии, Польше, Германии, Австрии, Люксембурге, Норвегии, Румынии, Венгрии, Словакии, ЮАР, Франции, Нидерландах, Швеции и Швейцарии. И в то же время остается еще много городов Украины, которые только ждут их концертов.

Группа YAGODY дважды подавалась на нацотбор Евровидения

Группа YAGODY дважды подавалась на нацотбор Евровидения и оба раза входила в двадцатку лучших претендентов, которые боролись за шанс представлять Украину на международной сцене. В прошлом году с песней "Tsunamia", а в этом году с треком "БрамаЯ".

Возрождение украинского фольклора в современном звучании

Коллектив YAGODY — это группа с твердой украинской позицией, которая вдыхает новую жизнь в старинные малоизвестные народные песни. Их тексты начинаются в глубине украинской фольклорной традиции и находят продолжение в современных авторских сюжетах, которые всегда показывают Украину сильной и несокрушимой.

Создали театральный перформанс

Недавно группа YAGODY создала уникальный театральный перформанс "Сады памяти", который стал эмоциональным путешествием сквозь историю Украины — от трагедии Голодомора до современной российско-украинской войны. Вместе с выдающимися актерами театра и кино — Риммой Зюбиной, Виктором Ждановым, Олегом Стефаном и Алексеем Гнатковским, музыканты перенесли зрителей в мир, где музыка и поэзия стали мостом между поколениями.

На сцене звучали тексты Расстрелянного Возрождения, произведения украинских классиков и современных поэтов-военных, которые отражают несокрушимый дух народа. Особым украшением стало выступление крымскотатарской художницы Софии Лентер-Кизы, которая исполнила традиционную музыку, подчеркивая культурное единство Украины. перформанс призван подчеркнуть, что мы — едины: от Луганска до Львова, от Киева до Крыма. В планах коллектива показать это мероприятие не только во Львове, но и в других городах Украины.

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