Від українського фольклору до Євробачення: шлях гурту YAGODY - маловідомі факти про артистів

Гурт YAGODY не тільки творить музику, але й втілює глибокі культурні послання через перформанси та пісні. Їхній стиль поєднує стародавні українські традиції з сучасними темами, створюючи неповторну атмосферу на сцені.

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Гурт YAGODY — це не просто колектив, який творить музику. Це справжній культурний феномен, який здатний поєднувати різноманітні музичні стилі, культурні традиції та театральні елементи в єдиний потік емоцій. Відзначений створенням унікального жанру "етнодрама", цей гурт поєднує українську етнічну музику з виразною театральною формою, що дозволяє кожному виступу стати мистецьким ритуалом. Спеціально для Фокусу гурт YAGODY поділився цікавими фактами про себе.

Створили власний жанр

Гурт YAGODY настільки самобутній, що створив власний музичний жанр — етнодрама. Це унікальне поєднання української етнічної музики, глибинної прадавньої енергії та виразної театральної форми, яке перетворює кожен виступ на справжній мистецький ритуал.

Грають майже на 10 інструментах

Музиканти гурту YAGODY — поліінструменталісти, які майстерно створюють несподівану поліфонію звучання. У їхніх піснях оживають дримба, дудук, цимбали, акордеон, бас-гітара, барабани, дощовиця та навіть тибетські чаші, додаючи кожній композиції багатошарової глибини і несподіваного звучання.

Музичні поліглоти

Окрім полііструментальності, гурт YAGODY вирізняється ще й музичною поліглотністю. Колектив активно працює з фольклором різних народів, а в їхньому репертуарі можна почути пісні болгарською, польською, румунською і навіть зулуською — однією з мов Південної Африки. Така багатомовність додає їхній музиці унікального колориту та підкреслює єдність культур різних народів.

YAGODY Фото: Пресслужба

Зібрали аншлаг у майже 15 країнах

Феномен гурту YAGODY вражає: вони підкорили сцени провідних європейських фестивалів та виступали з аншлагами в Чехії, Польщі, Німеччині, Австрії, Люксембурзі, Норвегії, Румунії, Угорщині, Словаччині, ПАР, Франції, Нідерландах, Швеції та Швейцарії. І водночас залишається ще багато міст України, які тільки чекають на їхні концерти.

Гурт YAGODY двічі подавався на нацвідбір Євробачення

Гурт YAGODY двічі подавався на нацвідбір Євробачення та обидва рази входив до двадцятки найкращих претендентів, які боролися за шанс представляти Україну на міжнародній сцені. У минулому році з піснею "Tsunamia", а цьогоріч з треком "БрамаЯ".

Відродження українського фольклору в сучасному звучанні

Колектив YAGODY — це гурт із твердою українською позицією, який вдихає нове життя в старовинні маловідомі народні пісні. Їхні тексти починаються в глибині української фольклорної традиції й знаходять продовження у сучасних авторських сюжетах, що завжди показують Україну сильною та незламною.

Створили театральний перформанс

Нещодавно гурт YAGODY створив унікальний театральний перформанс "Сади пам'яті", який став емоційною подорожжю крізь історію України — від трагедії Голодомору до сучасної російсько-української війни. Разом із видатними акторами театру та кіно — Риммою Зюбіною, Віктором Ждановим, Олегом Стефаном та Олексієм Гнатковським, музиканти перенесли глядачів у світ, де музика та поезія стали мостом між поколіннями.

На сцені звучали тексти Розстріляного Відродження, твори українських класиків та сучасних поетів-військових, які відображають незламний дух народу. Особливою окрасою став виступ кримськотатарської мисткині Софіє Лентер-Кизи, яка виконала традиційну музику, наголошуючи на культурній єдності України.Перформанс покликаний підкреслити, що ми — єдині: від Луганська до Львова, від Києва до Криму. У планах колективу показати цей захід не лише у Львові, а й у інших містах України.

Нагадаємо, раніше ми писали, про маловідомі факти з життя Маші Кондратенко.

Крім цього, Фокус писав, що маловідомі факти про лідера гурту "Фіолет" Сергія Мартинюка.