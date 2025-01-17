Мелания Трамп собирается выставить Байденов из Белого дома за пять часов

Супруга Дональда Трампа сообщила, что переезд 20 января распланирован "до минуты". И это отличается от хаоса 2017 года, когда Мишель Обама ее подвела.

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54-летняя Мелания Трамп дала интервью, в котором рассказала, что уже полностью готова к переезду в Белый дом. Будущая первая леди также сенсационно заявила, что чета Обама "скрывали" от нее с мужем полезную информацию, из-за чего начало первого президентского срока ее мужа было "очень сложным". Об этом пишет Daily Mail.

Мелания Трамп рассказала, как будет переезжать в Белый дом

Мелания готовится вернуться в президентскую резиденцию 20 января после того, как ее муж, избранный президент Дональд Трамп, принесет присягу.

Она ожидает, что на этот раз переезд будет проще, отчасти потому, что ей не нужно полагаться на своих предшественников в вопросах информации о Белом доме и процессе перехода, которую, как она утверждает, Барак и Мишель Обама утаили.

"Первый раз был сложным; у нас было не так много информации. Но на этот раз у меня есть все необходимое… на этот раз все по-другому", — рассказала Мелания Трамп ведущей FOX & Friends Эйнсли Эрхардт.

Очевидные нападки Мелании на чету Обама прозвучали после того, как выяснилось, что Мишель решила пропустить инаугурацию Трампа, поскольку она отказывается "притворяться" относительно своей лояльности.

Мелания Трамп также рассказала, что окончательно определилась со своими планами возвращения в Белый дом, сообщив, что уже "упаковала вещи и выбрала мебель, которую нужно вывезти".

Она не рассказала, как прошло прощание с Джо и Джилл Байден, но рассказала, что у 46-го президента США будет около пяти часов, чтобы покинуть резиденцию в Вашингтоне 20 января.

Мелания Трамп объяснила, что все должно быть "спланировано до минуты". И рассказала, что уже приняла решения относительно декора, который будет "немного отличаться" от того, что она выбрала в первый раз, и, по-видимому, первая леди рада вернуться в Белый дом.

Но при этом она намерена уделять первостепенное внимание своей роли матери и жены.

Инаугурация Дональда Трампа в 2017 году Фото: Getty Images

"Я буду в Белом доме, и когда мне нужно будет быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет быть в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. Но мой главный приоритет — быть мамой, быть первой леди, быть женой, и как только мы придем 20 января, вы будете служить стране", — сообщила Мелания и добавила, что впереди чету Трамп и всех американцев ждут "четыре захватывающих года".

"Нам предстоит многое сделать и вернуть страну в прежнюю форму", — сказала жена Дональда Трампа.

Напомним, 20 января Дональд Трамп во второй раз примет присягу в качестве президента, что станет одним из самых поразительных политических возвращений в истории США. Уже известно, кто будет выступать на инаугурации и кто посетит церемонию. Мишель Обама не будет присутствовать.

Однако Барак Обама явно не испытывает неприязни к своему политическому оппоненту Дональду Трампу. На прощании с Джимми Картером они сидели рядом и дружески общались.