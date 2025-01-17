Меланія Трамп збирається виставити Байденів із Білого дому за п'ять годин

Дружина Дональда Трампа повідомила, що переїзд 20 січня розпланований "до хвилини". І це відрізняється від хаосу 2017 року, коли Мішель Обама її підвела.

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54-річна Меланія Трамп дала інтерв'ю, в якому розповіла, що вже повністю готова до переїзду в Білий дім. Майбутня перша леді також сенсаційно заявила, що подружжя Обама "приховувало" від неї з чоловіком корисну інформацію, через що початок першого президентського терміну її чоловіка був "дуже складним". Про це пише Daily Mail.

Меланія Трамп розповіла, як переїжджатиме в Білий дім

Меланія готується повернутися в президентську резиденцію 20 січня після того, як її чоловік, обраний президент Дональд Трамп, складе присягу.

Вона очікує, що цього разу переїзд буде простішим, почасти тому, що їй не потрібно покладатися на своїх попередників у питаннях інформації про Білий дім і процес переходу, яку, як вона стверджує, Барак і Мішель Обама приховали.

"Перший раз був складним; у нас було не так багато інформації. Але цього разу в мене є все необхідне... цього разу все по-іншому", — розповіла Меланія Трамп ведучій FOX & Friends Ейнслі Ерхардт.

Очевидні нападки Меланії на подружжя Обама прозвучали після того, як з'ясувалося, що Мішель вирішила пропустити інавгурацію Трампа, оскільки вона відмовляється "прикидатися" щодо своєї лояльності.

Меланія Трамп також розповіла, що остаточно визначилася зі своїми планами повернення до Білого дому, повідомивши, що вже "спакувала речі і вибрала меблі, які потрібно вивезти".

Вона не розповіла, як пройшло прощання з Джо і Джилл Байденами, але розповіла, що 46-й президент США матиме близько п'яти годин, щоб покинути резиденцію у Вашингтоні 20 січня.

Меланія Трамп пояснила, що все має бути "сплановано до хвилини". І розповіла, що вже ухвалила рішення щодо декору, який "трохи відрізнятиметься" від того, що вона обрала першого разу, і, мабуть, перша леді рада повернутися в Білий дім.

Але при цьому вона має намір приділяти першорядну увагу своїй ролі матері і дружини.

Інавгурація Дональда Трампа у 2017 році Фото: Getty Images

"Я буду в Білому домі, і коли мені потрібно буде бути в Нью-Йорку, я буду в Нью-Йорку. Коли мені потрібно буде бути в Палм-Біч, я буду в Палм-Біч. Але мій головний пріоритет — бути мамою, бути першою леді, бути дружиною, і щойно ми прийдемо 20 січня, ви служитимете країні", — повідомила Меланія та додала, що попереду на подружжя Трамп і всіх американців чекають "чотири захопливі роки".

"Нам належить багато чого зробити і повернути країну в колишню форму", — сказала дружина Дональда Трампа.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп вдруге складатиме присягу як президент, що стане одним із найбільш вражаючих політичних повернень в історії США. Уже відомо, хто виступатиме на інавгурації та хто відвідає церемонію. Мішель Обама не буде присутня.

Однак Барак Обама явно не відчуває неприязні до свого політичного опонента Дональда Трампа. На прощанні з Джиммі Картером вони сиділи поруч і дружньо спілкувалися.