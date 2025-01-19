Кожа после 18: как избежать проблем и сохранить ее красоту

В 18 лет кожа все еще остается подростковой, поэтому требует деликатного ухода. Как выбрать правильную рутину, избежать ошибок и поддерживать кожу в хорошем состоянии, посоветовала косметолог Татьяна Мачуха.

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После 18 лет кожа проходит один из важнейших этапов в своем развитии — переход от подростковой к взрослой. Гормональные изменения и влияние внешних факторов делают ее более уязвимой к высыпаниям, воспалениям и первым признакам обезвоживания. В этот период закладываются основы правильного ухода, которые будут влиять на здоровье и внешний вид кожи в будущем. Как выстроить эффективную рутину, избежать распространённых ошибок и сохранить кожу здоровой, рассказала косметолог Татьяна Мачуха.

По словам эксперта, в 18 лет, гормональный фон продолжает перестраиваться, что влияет на состояние кожи. Повышенная жирность, комедоны (ред. — угри), сыпь или акне могут стать серьезной проблемой. В то же время базовые потребности, такие как увлажнение, остаются актуальными для всех типов кожи.

Косметолог добавила, что особенно важно помнить, что даже в 18 лет кожа считается подростковой, поэтому уход за ней должен быть максимально деликатным и индивидуальным.

Базовый уход за кожей

Очистка

По словам Татьяны Мачухи, очищение кожи обязательно должно быть регулярным — дважды в день, утром и вечером. Это помогает удалить избыток себума (ред. — кожного жира) и загрязнения, которые могут провоцировать воспаление.

"Во время очищения сохраняется баланс микробиома кожи, что предотвращает появление высыпаний. Для жирной или комбинированной кожи важно использовать себорегулирующие средства или те, которые обладают противовоспалительными свойствами. Выбор очищающих средств зависит от конкретного состояния кожи, поэтому консультация с косметологом является обязательной", — пояснила косметолог.

Увлажнение

По словам эксперта, даже если кожа жирная — ей довольно часто требуется увлажнение. Правильно подобранный легкий крем или гель для жирной или комбинированной кожи поможет поддерживать гидробаланс и не будет перегружать ее.

Уход за проблемной кожей

Как пояснила косметолог, если кожа склонна к высыпаниям или имеет другие проблемы, домашний уход нужно сочетать с профессиональными процедурами. Перед этим важно обязательно проконсультироваться с соответствующим специалистом. Профессиональный косметолог может предложить методы очистки кожи или лечебные процедуры для уменьшения воспалений.

"Питание, сон и стресс — ключевые факторы, которые влияют на состояние кожи. Повышенный уровень кортизола (ред. — гормона стресса) может вызвать воспалительные реакции, поэтому важно снижать уровень стресса с помощью отдыха, физической активности и здорового режима сна", — пояснила Татьяна Мачуха.

Кроме того, по словам косметолога стоит минимизировать потребление молочных продуктов и сахара, которые могут провоцировать высыпания. В случае сомнений относительно диеты лучше проконсультироваться с дерматологом или диетологом.

Одна из самых распространенных ошибок — самостоятельное назначение косметических средств без консультации специалиста.

"Часто молодые люди выбирают слишком "питательные" кремы или агрессивные очищающие средства, что может усилить жирность или вызвать воспаление", — добавила эксперт.

Как пояснила эксперт, косметолог поможет подобрать правильный уход в зависимости от состояния кожи. По ее словам, нет универсальных процедур, которые подходят всем, но сочетание профессиональных методик с домашним уходом обеспечит лучший результат. Татьяна Мачуха добавила, что в этом возрасте, например, популярны легкие очищающие процедуры, увлажняющие маски или пилинги. Она подчеркнула, что правильный уход за кожей после 18 лет — это залог ее здоровья и красоты в будущем.

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