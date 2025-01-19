Шкіра після 18: як уникнути проблем і зберегти її красу

У 18 років шкіра все ще залишається підлітковою, тому потребує делікатного догляду. Як обрати правильну рутину, уникнути помилок і підтримувати шкіру у гарному стані, порадила косметологиня Тетяна Мачуха.

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Після 18 років шкіра проходить один із найважливіших етапів у своєму розвитку — перехід від підліткової до дорослої. Гормональні зміни та вплив зовнішніх факторів роблять її більш вразливою до висипів, запалень і перших ознак зневоднення. У цей період закладаються основи правильного догляду, які впливатимуть на здоров'я та зовнішній вигляд шкіри в майбутньому. Як вибудувати ефективну рутину, уникнути поширених помилок і зберегти шкіру здоровою, розповіла косметологиня Тетяна Мачуха.

За словами експертки, у 18 років, гормональний фон продовжує перебудовуватись, що впливає на стан шкіри. Підвищена жирність, комедони (ред. – вугри), висипи або акне можуть стати серйозною проблемою. Водночас базові потреби, як-от зволоження, залишаються актуальними для всіх типів шкіри.

Косметологиня додала, що особливо важливо пам’ятати, що навіть у 18 років шкіра вважається підлітковою, тому догляд за нею має бути максимально делікатним та індивідуальним.

Базовий догляд за шкірою

Очищення

За словами Тетяни Мачухи, очищення шкіри обов’язково має бути регулярним – двічі на день, вранці та ввечері. Це допомагає видалити надлишок себума (ред. – шкірного жиру) та забруднення, які можуть провокувати запалення.

"Під час очищення зберігається баланс мікробіому шкіри, що запобігає появі висипів. Для жирної чи комбінованої шкіри важливо використовувати себорегулюючі засоби або ті, що мають протизапальні властивості. Вибір очищувальних засобів залежить від конкретного стану шкіри, тому консультація з косметологом є обов’язковою", – пояснила косметологиня.

Зволоження

За словами експертки, навіть якщо шкіра жирна – їй досить часто потрібне зволоження. Правильно підібраний легкий крем або гель для жирної чи комбінованої шкіри допоможе підтримувати гідробаланс і не перевантажуватиме її.

Догляд за проблемною шкірою

Як пояснила косметологиня, якщо шкіра схильна до висипів або має інші проблеми, домашній догляд потрібно поєднувати з професійними процедурами. Перед цим важливо обовʼязково проконсультуватись з відповідним спеціалістом. Фаховий косметолог може запропонувати методи очищення шкіри або лікувальні процедури для зменшення запалень.

"Харчування, сон і стрес – ключові фактори, які впливають на стан шкіри. Підвищений рівень кортизолу (ред. – гормону стресу) може викликати запальні реакції, тому важливо знижувати рівень стресу за допомогою відпочинку, фізичної активності та здорового режиму сну", – пояснила Тетяна Мачуха.

Крім того, за словами косметологині варто мінімізувати споживання молочних продуктів та цукру, які можуть провокувати висипання. У разі сумнівів щодо дієти краще проконсультуватися з дерматологом або дієтологом.

Одна з найпоширеніших помилок – самостійне призначення косметичних засобів без консультації фахівця.

"Часто молоді люди обирають надто "поживні" креми або агресивні очищувальні засоби, що може посилити жирність чи спричинити запалення", – додала експертка.

Як пояснила експертка, косметолог допоможе підібрати правильний догляд залежно від стану шкіри. За її словами,немає універсальних процедур, які підходять усім, але поєднання професійних методик із домашнім доглядом забезпечить найкращий результат. Тетяна Мачуха додала, що у цьому віці, наприклад, популярними є легкі очищувальні процедури, зволожувальні маски або пілінги. Вона наголосила, що правильний догляд за шкірою після 18 років – це запорука її здоров'я та краси в майбутньому.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.