Не была разорена и шутила над собой: партнер "Женщины кошки" Джослин Вильденштейн дал интервью

Ллойд Кляйн был вместе с Джослин 21 год. И он утверждает, что она была "великолепна" до самой своей смерти.

Related video

Убитый горем жених нью-йоркской светской львицы Джослин Вильденштейн, известной как Женщина-кошка, говорит, что "она не заслуживает насмешек" — и настаивает, что она не была разорена, когда умерла, несмотря на сообщения об обратном. 57-летний Ллойд Кляйн и Джослин Вильденштейн были вместе 21 год. Об этом пишет Page Six.

Джослин скончалась 31 декабря. Как писали таблоиды, ей было 84 года, однако Кляйн утверждает, что его возлюбленной было 79 лет.

Джослин Вильденштейн Фото: Getty Images

"Она была великолепна. Она была любовью всей моей жизни. Я скучаю по ней каждые полсекунды, и мне все еще кажется, что я сейчас в кошмаре", — признался Кляйн.

По его словам, хотя таблоиды и писали, что Джослин была разорена, это не так.

В ходе ее спорного развода с миллиардером Алеком Вильденштейном в 1999 году Джослин получила 2,5 млрд долларов. Вдобавок к этому, ее бывший муж, скончавшийся в 2008 году, должен был выплачивать ей 100 млн долларов в год.

Однако в 2015 году семья Вильденштейн прекратила выплаты, и в 2018 году она подала заявление о банкротстве.

У нее конфисковали три роскошные квартиры в Trump Tower, а в 2023 году Вильденштейн сообщила Sunday Times, что на ее текущем счете осталось "ноль" долларов , хотя у нее были активы на миллионы долларов.

"У меня огромная проблема с моим соглашением. Вот уже восемь лет, как семья Алека полностью отстранилась от меня", — жаловалась "Женщина-кошка", получившая свое прозвище после ряда экстремальных пластических операций, полностью изменивших ее внешность.

Однако ее бойфренд говорит, что Джослин привыкла к роскоши: "Ей приходилось платить по счетам, и когда они перестали ей платить, это было ужасно. У нее не было бы ни одной проблемы, если бы они не подарили ей поддельную картину".

Ранее Джослин рассказывала, что большая часть ее богатства исчезла, поскольку одна из картин, входивших в трастовый фонд, созданный для нее при разводе и приписываемый Диего Веласкесу , оказалась подделкой.

Все, чем владела Вильденштейн, сказал Кляйн, завязано на активах, и теперь это будет в руках юристов, которые разберутся, что получат ее дети, Диана и Алек-младший. Кляйн сказал, что не ждет никакого наследства, добавив, что у него есть свои собственные деньги.

"Я просто хочу достоинства и уважения для Джослин. Я был с ней не из-за денег. Я — топовый кутюрье. У меня прекрасный список клиентов от Джейн Фонды до Джоан Коллинз и Фэй Данауэй и даже Ким Кардашьян", — сказал он.

Он признался, что заботился о Джослин и старался ее радовать каждый день. "Если это не любовь, я не знаю, как это можно назвать", — сказал дизайнер.

Джослин Вильденштейн в юности Фото: jocelynewildenstein/instagram

Кляйн сказал, что не разговаривал с детьми Вильденштейн с момента ее смерти. Хотя, как сообщается, Диана и Алек-младший в последние годы отдалились от своей матери, Диана взяла на себя организацию похорон. Предполагается, что будет небольшая скромная церемония в Париже, после чего тело "Женщины-кошки" кремируют и перевезут на ее ранчо в Кении, где похоронены ее отец и мать.

Напомним, Джослин выросла в скромной семье в Лозанне, Швейцария, и в 1978 году вышла замуж за Алека Вильденштейна, сына французского торговца произведениями искусства и коневода Даниэля Вильденштейна. Пара управляла Wildenstein & Co., влиятельным парижским арт-дилерским агентством, но развелась после того, как Джослин якобы застала своего мужа и 21-летнюю русскую модель в ее спальне в Нью-Йорке. Ее мужа арестовали после того, как он угрожал жене пистолетом. Алек позже рассказывал, что его жена была одержима пластической хирургией. Но Ллойд Кляйн это отрицает.

"Алек сказал, что Джослин хотела выглядеть как кошка. Она никогда не хотела выглядеть как кошка, она уже была прекрасна: у нее были красивые скулы и миндалевидные кошачьи глаза", — по его словам, Джослин просто опередила свое время.

Джослин Вильденштейн в юности

"Сегодня вы идете по Нью-Йорку, Палм-Бич или Лос-Анджелесу, и все делали операции. Там есть куча Джослин, но, возможно, она была первой, кто сделал то, что она сделала. Джослин не заслуживает насмешек", — Ллойд вспомнил, что его возлюбленная была не в восторге от своего прозвища, но часто шутила по этому поводу.

Ллойд Кляйн и Джослин Вильденштейн Фото: Getty Images

"Однажды она позвонила в Cipriani Downtown и пыталась поговорить с итальянцем, чтобы забронировать столик. Она сказала: "Это миссис Вильденштейн, я хотела бы столик на двоих", — с ее сильным французским акцентом… там спросили: "Мадам, как это пишется?". После долгих споров она наконец сказала: "Я хочу столик для Женщины-кошки!", и хозяин сказал: "О да, я знаю, кто вы!" У нее было неземное чувство юмора", — Ллойд говорит, что они читали вслух статьи о ней, пили шампанское и смеялись. Он надеется, что дочь исполнит ее последнюю волю Джослин и похоронит ее в любимом черном платье Chanel.

Напомним, ранее Ллойд Кляйн рассказал о последних днях жизни "Женщины-кошки" Джослин Вильденштейн.