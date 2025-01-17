Не була розорена і жартувала над собою: партнер "Жінки кішки" Джослін Вільденштейн дав інтерв'ю

Ллойд Кляйн був разом із Джослін 21 рік. І він стверджує, що вона була "чудова" до самої своєї смерті.

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Убитий горем наречений нью-йоркської світської левиці Джослін Вільденштейн, відомої як Жінка-кішка, каже, що "вона не заслуговує на глузування" — і наполягає, що її не розорили, коли вона померла, попри повідомлення про протилежне. 57-річний Ллойд Кляйн і Джослін Вільденштейн були разом 21 рік. Про це пише Page Six.

Джослін померла 31 грудня. Як писали таблоїди, їй було 84 роки, проте Кляйн стверджує, що його коханій було 79 років.

Джослін Вільденштейн Фото: Getty Images

"Вона була чудова. Вона була коханням усього мого життя. Я сумую за нею кожні пів секунди, і мені все ще здається, що я зараз у кошмарі", — зізнався Кляйн.

За його словами, хоча таблоїди і писали, що Джослін була розорена, це не так.

Під час її спірного розлучення з мільярдером Алеком Вільденштейном 1999 року Джослін отримала 2,5 млрд доларів. На додачу до цього, її колишній чоловік, який помер 2008 року, мав виплачувати їй 100 млн доларів на рік.

Однак у 2015 році сім'я Вільденштейнів припинила виплати, і у 2018 році вона подала заяву про банкрутство.

У неї конфіскували три розкішні квартири в Trump Tower, а 2023 року Вільденштейн повідомила Sunday Times, що на її поточному рахунку залишилося "нуль" доларів, хоча в неї були активи на мільйони доларів.

"У мене величезна проблема з моєю угодою. Ось уже вісім років, як сім'я Алека повністю відсторонилася від мене", — скаржилася "Жінка-кішка", яка отримала своє прізвисько після низки екстремальних пластичних операцій, що повністю змінили її зовнішність.

Однак її бойфренд каже, що Джослін звикла до розкоші: "Їй доводилося платити за рахунками, і коли вони перестали їй платити, це було жахливо. У неї не було б жодної проблеми, якби вони не подарували їй підроблену картину".

Раніше Джослін розповідала, що більша частина її багатства зникла, оскільки одна з картин, що входили до трастового фонду, створеного для неї під час розлучення і приписуваного Дієго Веласкесу, виявилася підробкою.

Усе, чим володіла Вільденштейн, сказав Кляйн, зав'язано на активах, і тепер це буде в руках юристів, які розберуться, що отримають її діти, Діана і Алек-молодший. Кляйн сказав, що не чекає жодної спадщини, додавши, що у нього є свої власні гроші.

"Я просто хочу гідності та поваги для Джослін. Я був із нею не через гроші. Я — топовий кутюр'є. У мене прекрасний список клієнтів: від Джейн Фонди до Джоан Коллінз і Фей Данавей і навіть Кім Кардаш'ян", — сказав він.

Він зізнався, що піклувався про Джослін і намагався її радувати щодня. "Якщо це не любов, я не знаю, як це можна назвати", — сказав дизайнер.

Джослін Вільденштейн в юності Фото: jocelynewildenstein/instagram

Кляйн сказав, що не розмовляв з дітьми Вільденштейн з моменту її смерті. Хоча, як повідомляється, Діана і Алек-молодший в останні роки віддалилися від своєї матері, Діана взяла на себе організацію похорону. Передбачається, що буде невелика скромна церемонія в Парижі, після чого тіло "Жінки-кішки" кремують і перевезуть на її ранчо в Кенії, де поховані її батько і мати.

Нагадаємо, Джослін виросла в скромній сім'ї в Лозанні, Швейцарія, і 1978 року вийшла заміж за Алека Вільденштейна, сина французького торговця творами мистецтва і коняра Даніеля Вільденштейна. Пара керувала Wildenstein & Co., впливовим паризьким артдилерським агентством, але розлучилася після того, як Джослін нібито застала свого чоловіка і 21-річну російську модель у її спальні в Нью-Йорку. Її чоловіка заарештували після того, як він погрожував дружині пістолетом. Алек пізніше розповідав, що його дружина була одержима пластичною хірургією. Але Ллойд Кляйн це заперечує.

"Алек сказав, що Джослін хотіла виглядати як кішка. Вона ніколи не хотіла виглядати як кішка, вона вже була прекрасна: у неї були красиві вилиці і мигдалеподібні котячі очі", — за його словами, Джослін просто випередила свій час.

Джослін Вільденштейн в юності

"Сьогодні ви йдете по Нью-Йорку, Палм-Біч або Лос-Анджелесу, і всі робили операції. Там є купа Джослін, але, можливо, вона була першою, хто зробив те, що вона зробила. Джослін не заслуговує на глузування", — Ллойд згадав, що його кохана була не в захваті від свого прізвиська, але часто жартувала з цього приводу.

Ллойд Кляйн і Джослін Вільденштейн Фото: Getty Images

"Одного разу вона зателефонувала в Cipriani Downtown і намагалася поговорити з італійцем, щоб забронювати столик. Вона сказала: "Це місіс Вільденштейн, я хотіла б столик на двох", — з її сильним французьким акцентом... там запитали: "Мадам, як це пишеться?". Після довгих суперечок вона нарешті сказала: "Я хочу столик для Жінки-кішки!", і господар сказав: "О так, я знаю, хто ви!" У неї було неземне почуття гумору", — Ллойд каже, що вони читали вголос статті про неї, пили шампанське і сміялися. Він сподівається, що дочка виконає її останню волю Джослін і поховає її в улюбленій чорній сукні Chanel.

Нагадаємо, раніше Ллойд Кляйн розповів про останні дні життя "Жінки-кішки" Джослін Вільденштейн.