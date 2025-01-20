Руперт Мердок пришел на инаугурацию Трампа с женой-россиянкой (фото)

Елена Жукова вместе с дочерью 30 лет назад уехала из России и до выхода на пенсию работала в медицинском исследовательском подразделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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На инаугурации Дональда Трампа, которая проходит 20 января, собралось множество людей из числа богатых и знаменитых. Среди них был замечен 93-летний Руперт Мердок, австралийский и американский предприниматель, медиамагнат, основатель медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox. Он пришел на церемонию со своей 67-летней женой, матерью бывшей жены Романа Абрамовича, Дарьи.

Миллиардер и молекулярный биолог обручились в марте 2024 года. Свадьба пары состоялась уже в июне в калифорнийском поместье Мердока в Бель-Эйр (Калифорния)

Елена стала пятой супругой медиамагната. Ранее он был женат на австралийской стюардессе Патриции Букер, журналистке шотландского происхождения Анне Манн, предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг и актрисе Джерри Холл, которая подала на развод с бизнесменом в июле 2022 года, назвав причиной "непримиримые разногласия". В беседах с друзьями она говорила, что настоящей причиной развода дети Руперта, которые претендовали на наследство. Таковых у него шестеро.

В сентябре 2024 года они таки решились на судебные разборки за активы отца. В суде штата Невада начались слушания по делу о контроле над семейным трастом медиамагната и миллиардера 93-летнего Руперта Мердока. В процессе участвует сам бизнесмен, которого сопровождала жена Елена, и четверо его детей.

Елена Жукова сопровождала мужа на суды

С пятой женой он познакомился через одну из бывших жен, Венди Денг, и дочь Елены Жуковой Дашу.

Елена вместе с дочерью уехала из РФ в 1991 году. До выхода на пенсию работала в медицинском исследовательском подразделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Также она – и специалист по диабету. Для нее брак с Мердоком стал третьим.

Ранее Фокус писал, в чем была на инаугурации мужа Мелания Трамп.