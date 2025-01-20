Руперт Мердок прийшов на інавгурацію Трампа з дружиною-росіянкою (фото)

Олена Жукова разом із дочкою 30 років тому виїхала з Росії і до виходу на пенсію працювала в медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Related video

На інавгурації Дональда Трампа, яка проходить 20 січня, зібралося безліч людей з низи багатих і знаменитих. Серед них був помічений 93-річний Руперт Мердок, австралійський і американський підприємець, медіамагнат, засновник медіахолдингів News Corporation і 21st Century Fox. Він прийшов на церемонію зі своєю 67-річною дружиною, матір'ю колишньої дружини Романа Абрамовича, Дар'ї.

Мільярдер і молекулярний біолог побралися в березні 2024 року. Весілля пари відбулося вже в червні в каліфорнійському маєтку Мердока в Бель-Ейр (Каліфорнія)

Олена стала п'ятою дружиною медіамагната. Раніше він був одружений з австралійською стюардесою Патрицією Букер, журналісткою шотландського походження Анною Манн, підприємницею китайського походження Венді Денг і акторкою Джеррі Голл, яка подала на розлучення з бізнесменом у липні 2022 року, назвавши причиною "непримиренні розбіжності". У бесідах із друзями вона говорила, що справжньою причиною розлучення є діти Руперта, які претендували на спадщину. Таких у нього шестеро.

У вересні 2024 року вони таки зважилися на судові розбірки за активи батька. У суді штату Невада почалися слухання у справі про контроль над сімейним трастом медіамагната і мільярдера 93-річного Руперта Мердока. У процесі бере участь сам бізнесмен, якого супроводжувала дружина Олена, і четверо його дітей.

Олена Жукова супроводжувала чоловіка на суди

З п'ятою дружиною магнат познайомився через одну з колишніх дружин, Венді Денг, і доньку Олени Жукової Дашу.

Олена разом із дочкою виїхала з РФ 1991 року. До виходу на пенсію працювала в медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Також вона — і фахівець із діабету. Для неї шлюб із Мердоком став третім.

Раніше Фокус писав, у чому була на інавгурації чоловіка Меланія Трамп.