"Я научусь": стало известно, что говорил Дональд Трамп Мелании во время танца на балу
За танцем первой пары США следили миллионы людей. Однако это не помешало супругам мило общаться между собой.
Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен рассказал Mirror, о чем беседовали Дональд и Мелания Трамп, когда танцевали балу после инаугурации. По его словам, общение между супругами было довольно нежным.
""Сегодняшний день мы никогда не забудем", — прошептала Мелания на ухо мужу. Он ответил: "Ты права, я научусь, я буду бороться". Затем Мелания, по-видимому, сказала: "Я тебя поняла"", – говорит Фримен.
Затем Трамп продолжил:
"Посмотрим. Сможешь ли ты это контролировать? Менее хитро, менее отталкивающе?". На это жена ответила ему "Нет".
В заключение Трамп сказал: "Я тебя слышу".
Также Фримен "прочитал" разговор первой пары США на балу главнокомандующего, который прошел в тот же вечер перед Балом свободы.
"Я побрился раньше. Чувствуешь запах моего лосьона после бритья?" – сказал он. На что Мелания сказала: "Я знаю".
На балах Мелания Трамп выглядела роскошно. На ней было длинное платье в бело-черной гамме, напоминающее букет, обернутый лентой. Наряд сшил на заказ дизайнер и давний стилист Мелании Эрве Пьер. Он же шил для нее платье для инаугурационного бала в 2017 году.
Трампы исполнили свой первый медленный танец под гимн "Боевой гимн Республики", под аккомпанемент оркестра морской пехоты США, прежде чем к ним на сцене присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша. Затем обе пары танцевали с военнослужащими, как это принято. Трамп танцевал с сержантом Космических сил, а Мелания наслаждалась танцем с членом Почетного караула, имена которых пока не названы.
Джей Ди и Уша Вэнс танцевали с военнослужащими — из Корпуса морской пехоты и ВМС соответственно.
Ранее Фокус писал, о чем заявила миру своим инаугурационным нарядом Мелания Трамп, и как, судя по языку тела, изменились ее отношения с Дональдом.