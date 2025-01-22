"Я научусь": стало известно, что говорил Дональд Трамп Мелании во время танца на балу

За танцем первой пары США следили миллионы людей. Однако это не помешало супругам мило общаться между собой.

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Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен рассказал Mirror, о чем беседовали Дональд и Мелания Трамп, когда танцевали балу после инаугурации. По его словам, общение между супругами было довольно нежным.

""Сегодняшний день мы никогда не забудем", — прошептала Мелания на ухо мужу. Он ответил: "Ты права, я научусь, я буду бороться". Затем Мелания, по-видимому, сказала: "Я тебя поняла"", – говорит Фримен.

Затем Трамп продолжил:

"Посмотрим. Сможешь ли ты это контролировать? Менее хитро, менее отталкивающе?". На это жена ответила ему "Нет".

В заключение Трамп сказал: "Я тебя слышу".

Также Фримен "прочитал" разговор первой пары США на балу главнокомандующего, который прошел в тот же вечер перед Балом свободы.

"Я побрился раньше. Чувствуешь запах моего лосьона после бритья?" – сказал он. На что Мелания сказала: "Я знаю".

На балах Мелания Трамп выглядела роскошно. На ней было длинное платье в бело-черной гамме, напоминающее букет, обернутый лентой. Наряд сшил на заказ дизайнер и давний стилист Мелании Эрве Пьер. Он же шил для нее платье для инаугурационного бала в 2017 году.

Трампы исполнили свой первый медленный танец под гимн "Боевой гимн Республики", под аккомпанемент оркестра морской пехоты США, прежде чем к ним на сцене присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша. Затем обе пары танцевали с военнослужащими, как это принято. Трамп танцевал с сержантом Космических сил, а Мелания наслаждалась танцем с членом Почетного караула, имена которых пока не названы.

Джей Ди и Уша Вэнс танцевали с военнослужащими — из Корпуса морской пехоты и ВМС соответственно.

Ранее Фокус писал, о чем заявила миру своим инаугурационным нарядом Мелания Трамп, и как, судя по языку тела, изменились ее отношения с Дональдом.