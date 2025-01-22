"Я навчуся": стало відомо, що говорив Дональд Трамп Меланії під час танцю на балу

За танцем першої пари США стежили мільйони людей. Однак це не завадило подружжю мило спілкуватися між собою.

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Експерт із читання по губах Джеремі Фрімен розповів Mirror, про що розмовляли Дональд і Меланія Трамп, коли танцювали на балу після інавгурації. За його словами, спілкування між подружжям було досить ніжним.

""Сьогоднішній день ми ніколи не забудемо", – прошепотіла Меланія на вухо чоловікові. Він відповів: "Ти маєш рацію, я навчуся, я буду боротися". Потім Меланія, мабуть, сказала: "Я тебе зрозуміла"", – каже Фрімен.

Потім Трамп продовжив:

"Подивимося. Чи зможеш ти це контролювати? Менш хитро, менш відразливо?". На це дружина відповіла йому "Ні".

На закінчення Трамп сказав: "Я тебе чую".

Також Фрімен "прочитав" розмову першої пари США на балу головнокомандувача, який відбувся того ж вечора перед Балом свободи.

"Я поголився раніше. Відчуваєш запах мого лосьйону після гоління?" – сказав він. На що Меланія сказала: "Я знаю".

На балах Меланія Трамп мала розкішний вигляд. На ній була довга сукня в біло-чорній гамі, що нагадує букет, обгорнутий стрічкою. Вбрання пошив на замовлення дизайнер і давній стиліст Меланії Ерве П'єр. Він же шив для неї сукню для інавгураційного балу 2017 року.

Трампи виконали свій перший повільний танець під гімн "Бойовий гімн Республіки", під акомпанемент оркестру морської піхоти США, перш ніж до них на сцені приєдналися віцепрезидент Джей Ді Венс і його дружина Уша. Потім обидві пари танцювали з військовослужбовцями, як це прийнято. Трамп танцював із сержантом Космічних сил, а Меланія насолоджувалася танцем із членом Почесної варти, імена яких поки що не названо.

Джей Ді і Уша Венс танцювали з військовослужбовцями – з Корпусу морської піхоти і ВМС відповідно.

Раніше Фокус писав, про що заявила світу своїм інавгураційним вбранням Меланія Трамп, і як, судячи з мови тіла, змінилися її стосунки з Дональдом.