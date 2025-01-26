26 января 2025 года: преподобных Ксенофонта и Марии - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя убирать в доме, обижать животных, а также ссориться.
Что случилось 26 января:
26 января церковь вспоминает святых преподобных Ксенофонта и Марию. Эти богатые и благочестивые христиане из Константинополя воспитывали двоих сыновей, которых отправили учиться в Бейрут. Во время плавания их корабль потерпел крушение, и сыновей посчитали погибшими. Однако Аркадий и Иоанн выжили и приняли монашеский постриг. Спустя время Ксенофонт и Мария отправились в паломничество по святым местам и неожиданно встретили сыновей в монастыре. Эта встреча изменила их жизнь: супруги также постриглись в монахи и посвятили себя служению Богу.
Что нельзя делать 26 января:
- убирать в доме;
- обижать животных;
- ссориться.
Народные приметы и поверья:
- звездная ночь — ждите урожай льна;
- тихий день – весна будет ранней и теплой;
- метель — конец зимы будет морозным.
День ангела празднуют:
Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.
Родились 26 января:
1963 год — Жозе Моуринью — легендарный португальский футбольный тренер, тренировал такие клубы, как "Челси", "Реал Мадрид" и "Интер".
Также в этот день:
1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;
1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
1923 год — в Харькове создают литературный союз "Гарт".
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