26 января 2025 года: преподобных Ксенофонта и Марии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя убирать в доме, обижать животных, а также ссориться.

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Что случилось 26 января:

26 января церковь вспоминает святых преподобных Ксенофонта и Марию. Эти богатые и благочестивые христиане из Константинополя воспитывали двоих сыновей, которых отправили учиться в Бейрут. Во время плавания их корабль потерпел крушение, и сыновей посчитали погибшими. Однако Аркадий и Иоанн выжили и приняли монашеский постриг. Спустя время Ксенофонт и Мария отправились в паломничество по святым местам и неожиданно встретили сыновей в монастыре. Эта встреча изменила их жизнь: супруги также постриглись в монахи и посвятили себя служению Богу.

Что нельзя делать 26 января:

убирать в доме;

обижать животных;

ссориться.

Народные приметы и поверья:

звездная ночь — ждите урожай льна;

тихий день – весна будет ранней и теплой;

метель — конец зимы будет морозным.

День ангела празднуют:

Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.

Родились 26 января:

1963 год — Жозе Моуринью — легендарный португальский футбольный тренер, тренировал такие клубы, как "Челси", "Реал Мадрид" и "Интер".

Также в этот день:

1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1923 год — в Харькове создают литературный союз "Гарт".

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