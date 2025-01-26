26 січня 2025 року: преподобних Ксенофонта і Марії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прибирати в будинку, ображати тварин, а також сваритися.

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Що сталося 26 січня:

26 січня церква згадує святих преподобних Ксенофонта і Марію. Ці багаті й благочестиві християни з Константинополя виховували двох синів, яких відправили навчатися в Бейрут. Під час плавання їхній корабель зазнав аварії, і синів вважали загиблими. Однак Аркадій та Іоанн вижили і прийняли чернечий постриг. Через деякий час Ксенофонт і Марія вирушили в паломництво святими місцями і несподівано зустріли синів у монастирі. Ця зустріч змінила їхнє життя: подружжя також постриглося в ченці і присвятило себе служінню Богу.

Що не можна робити 26 січня:

прибирати в будинку;

ображати тварин;

сваритися.

Народні прикмети та повір'я:

зоряна ніч — чекайте на врожай льону;

тихий день — весна буде ранньою і теплою;

заметіль — кінець зими буде морозним.

День ангела святкують:

Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.

Народилися 26 січня:

1963 рік — Жозе Моурінью — легендарний португальський футбольний тренер, тренував такі клуби, як "Челсі", "Реал Мадрид" та "Інтер".

Також цього дня:

1875 рік — американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, що працювала від електричних батарей;

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку "Гарт".

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