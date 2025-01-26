26 січня 2025 року: преподобних Ксенофонта і Марії — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прибирати в будинку, ображати тварин, а також сваритися.
Що сталося 26 січня:
26 січня церква згадує святих преподобних Ксенофонта і Марію. Ці багаті й благочестиві християни з Константинополя виховували двох синів, яких відправили навчатися в Бейрут. Під час плавання їхній корабель зазнав аварії, і синів вважали загиблими. Однак Аркадій та Іоанн вижили і прийняли чернечий постриг. Через деякий час Ксенофонт і Марія вирушили в паломництво святими місцями і несподівано зустріли синів у монастирі. Ця зустріч змінила їхнє життя: подружжя також постриглося в ченці і присвятило себе служінню Богу.
Що не можна робити 26 січня:
- прибирати в будинку;
- ображати тварин;
- сваритися.
Народні прикмети та повір'я:
- зоряна ніч — чекайте на врожай льону;
- тихий день — весна буде ранньою і теплою;
- заметіль — кінець зими буде морозним.
День ангела святкують:
Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.
Народилися 26 січня:
1963 рік — Жозе Моурінью — легендарний португальський футбольний тренер, тренував такі клуби, як "Челсі", "Реал Мадрид" та "Інтер".
Також цього дня:
1875 рік — американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, що працювала від електричних батарей;
1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;
1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку "Гарт".
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