28 января 2025 года: Ефрема Сирина - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения.

Related video

Что случилось 28 января:

Сегодня православная церковь чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Он учил покаянию, проповедовал любовь к Богу и смирение, занимался толкованием Священного Писания. Также преподобный Ефрем — автор многих молитв и богопрославляющих песен. В народе этот день называют Днем чудес, а также "Ефрем Ветродуй". В этот день принято делать в доме генеральную уборку, тщательно натирать зеркала.

Что нельзя делать 28 января:

ругаться, ссориться, сквернословить

заниматься садоводческими работами

убивать насекомых, живущих в доме

Народные приметы и поверья:

если 28 января сильный ветер, то круглый год будет холодным и сырым

низко по земле стелется дым – к затяжным снегопадам

если убить в доме насекомое, значит можно разозлить домового

Родились 28 января:

1951 — Леонид Каденюк, украинский летчик-испытатель и космонавт, Герой Украины

День ангела празднуют:

Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Федор, Хариса

А также в этот день:

1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз

1985 — принятие Делийской декларации против ядерной войны

Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года