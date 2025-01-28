Стиль жизни
28 января 2025 года: Ефрема Сирина - что сегодня нельзя делать
Наталья Гулий
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Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения.
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Что случилось 28 января:
Сегодня православная церковь чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Он учил покаянию, проповедовал любовь к Богу и смирение, занимался толкованием Священного Писания. Также преподобный Ефрем — автор многих молитв и богопрославляющих песен. В народе этот день называют Днем чудес, а также "Ефрем Ветродуй". В этот день принято делать в доме генеральную уборку, тщательно натирать зеркала.
Что нельзя делать 28 января:
- ругаться, ссориться, сквернословить
- заниматься садоводческими работами
- убивать насекомых, живущих в доме
Народные приметы и поверья:
- если 28 января сильный ветер, то круглый год будет холодным и сырым
- низко по земле стелется дым – к затяжным снегопадам
- если убить в доме насекомое, значит можно разозлить домового
Родились 28 января:
- 1951 — Леонид Каденюк, украинский летчик-испытатель и космонавт, Герой Украины
День ангела празднуют:
Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Федор, Хариса
А также в этот день:
1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз
1985 — принятие Делийской декларации против ядерной войны
Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года