28 січня 2025 року: Єфрема Сиріна — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися і з'ясовувати стосунки.
Що сталося 28 січня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Єфрема Сиріна, проповідника і богослова. Він навчав покаяння, проповідував любов до Бога і смиренність, займався тлумаченням Святого Письма. Також преподобний Єфрем — автор багатьох молитов і богопрославляючих пісень. У народі цей день називають Днем чудес, а також "Єфрем Вітродуй". Цього дня прийнято робити в будинку генеральне прибирання, ретельно натирати дзеркала.
Що не можна робити 28 січня:
- лаятися, сваритися, лихословити
- займатися садівничими роботами
- вбивати комах, що живуть у будинку
Народні прикмети та повір'я:
- якщо 28 січня сильний вітер, то цілий рік буде холодним і сирим
- низько по землі стелиться дим — до затяжних снігопадів
- якщо вбити в будинку комаху, значить можна розлютити домовика
Народилися 28 січня:
- 1951 — Леонід Каденюк, український льотчик-випробувач і космонавт, Герой України
День ангела святкують:
Варфоломій, Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісаак, Леонтій, Ольга, Паладій, Плутодор, Феодосій, Федір, Хариса, Феодосій...
А також цього дня:
1900 — у Лейпцигу засновано Німецький футбольний союз
1985 — ухвалення Делійської декларації проти ядерної війни
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