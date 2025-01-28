28 січня 2025 року: Єфрема Сиріна — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображатися і з'ясовувати стосунки.

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Що сталося 28 січня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Єфрема Сиріна, проповідника і богослова. Він навчав покаяння, проповідував любов до Бога і смиренність, займався тлумаченням Святого Письма. Також преподобний Єфрем — автор багатьох молитов і богопрославляючих пісень. У народі цей день називають Днем чудес, а також "Єфрем Вітродуй". Цього дня прийнято робити в будинку генеральне прибирання, ретельно натирати дзеркала.

Що не можна робити 28 січня:

лаятися, сваритися, лихословити

займатися садівничими роботами

вбивати комах, що живуть у будинку

Народні прикмети та повір'я:

якщо 28 січня сильний вітер, то цілий рік буде холодним і сирим

низько по землі стелиться дим — до затяжних снігопадів

якщо вбити в будинку комаху, значить можна розлютити домовика

Народилися 28 січня:

1951 — Леонід Каденюк, український льотчик-випробувач і космонавт, Герой України

День ангела святкують:

Варфоломій, Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісаак, Леонтій, Ольга, Паладій, Плутодор, Феодосій, Федір, Хариса, Феодосій...

А також цього дня:

1900 — у Лейпцигу засновано Німецький футбольний союз

1985 — ухвалення Делійської декларації проти ядерної війни

Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року