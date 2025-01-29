29 января 2025 года: перенесение мощей Игнатия Богоносца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нежелательно употреблять алкоголь и жирную пищу. Также лучше воздержаться от похода в гости после заката солнца.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память священномученика Игнатия Богоносца. Легенда гласит, что он — именно тот ребенок, которого Иисус держал на руках, проповедуя людям оставаться детьми, чтобы войти в Царство Божие. Примечательно, что это именно Игнатий ввел традицию поочередного пения двух хоров во время богослужений, которые стали очень популярными. За преданную веру в Христа великомученика обрекли на страшную смерть — его бросили на растерзание львам.
Что нельзя делать 29 января:
- пользоваться острыми режущими предметами
- ссориться
- тяжело работать
- употреблять алкоголь
- переедать
- ходить вечеров в гости
Народные приметы и поверья:
- лес шумит — к оттепели
- лунная ночь — к сильным ветрам
- ветреная погода — к дождливой весне
Родились 29 января:
1954 — Опра Уинфри, американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель
День ангела празднуют:
Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим
Также в этот день:
1804 — открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы
1886 — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине)
1896 — американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака
1918 — бой большевиков-муравьевцев с киевскими студентами под Крутами
1919 — в США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков
1927 — в Англии впервые появился отель с ванными комнатами
1960 — создана первая искусственная почка
Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года