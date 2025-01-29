29 января 2025 года: перенесение мощей Игнатия Богоносца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нежелательно употреблять алкоголь и жирную пищу. Также лучше воздержаться от похода в гости после заката солнца.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Игнатия Богоносца. Легенда гласит, что он — именно тот ребенок, которого Иисус держал на руках, проповедуя людям оставаться детьми, чтобы войти в Царство Божие. Примечательно, что это именно Игнатий ввел традицию поочередного пения двух хоров во время богослужений, которые стали очень популярными. За преданную веру в Христа великомученика обрекли на страшную смерть — его бросили на растерзание львам.

Что нельзя делать 29 января:

пользоваться острыми режущими предметами

ссориться

тяжело работать

употреблять алкоголь

переедать

ходить вечеров в гости

Народные приметы и поверья:

лес шумит — к оттепели

лунная ночь — к сильным ветрам

ветреная погода — к дождливой весне

Родились 29 января:

1954 — Опра Уинфри, американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель

День ангела празднуют:

Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим

Также в этот день:

1804 — открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы

1886 — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине)

1896 — американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака

1918 — бой большевиков-муравьевцев с киевскими студентами под Крутами

1919 — в США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков

1927 — в Англии впервые появился отель с ванными комнатами

1960 — создана первая искусственная почка

Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года