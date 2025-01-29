29 січня 2025 року: перенесення мощей Ігнатія Богоносця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні небажано вживати алкоголь і жирну їжу. Також краще утриматися від походу в гості після заходу сонця.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Легенда свідчить, що він — саме та дитина, яку Ісус тримав на руках, проповідуючи людям залишатися дітьми, щоб увійти в Царство Боже. Примітно, що це саме Ігнатій запровадив традицію почергового співу двох хорів під час богослужінь, які стали дуже популярними. За віддану віру в Христа великомученика прирекли на страшну смерть — його кинули на поталу левам.
Що не можна робити 29 січня:
- користуватися гострими ріжучими предметами
- сваритися
- важко працювати
- вживати алкоголь
- переїдати
- ходити вечорами в гості
Народні прикмети та повір'я:
- ліс шумить — до відлиги
- місячна ніч — до сильних вітрів
- вітряна погода — до дощової весни
Народилися 29 січня:
1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, акторка, продюсерка, громадська діячка
День ангела святкують:
Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим
Також цього дня:
1804 — відкриття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших університетів східної Європи
1886 — день народження першого у світі бензинового автомобіля (Карл Бенц отримав патент № 37435 на перший транспортний засіб, що працює на бензині)
1896 — американський фізик Е. Груббе першим у світі використав радіоактивне випромінювання для лікування раку
1918 — бій більшовиків-муравйовців із київськими студентами під Крутами
1919 — у США ухвалено XVIII поправку до конституції, що забороняє виробництво, перевезення і продаж спиртних напоїв
1927 — в Англії вперше з'явився готель із ванними кімнатами
1960 — створено першу штучну нирку
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