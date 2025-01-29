29 січня 2025 року: перенесення мощей Ігнатія Богоносця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні небажано вживати алкоголь і жирну їжу. Також краще утриматися від походу в гості після заходу сонця.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Легенда свідчить, що він — саме та дитина, яку Ісус тримав на руках, проповідуючи людям залишатися дітьми, щоб увійти в Царство Боже. Примітно, що це саме Ігнатій запровадив традицію почергового співу двох хорів під час богослужінь, які стали дуже популярними. За віддану віру в Христа великомученика прирекли на страшну смерть — його кинули на поталу левам.

Що не можна робити 29 січня:

користуватися гострими ріжучими предметами

сваритися

важко працювати

вживати алкоголь

переїдати

ходити вечорами в гості

Народні прикмети та повір'я:

ліс шумить — до відлиги

місячна ніч — до сильних вітрів

вітряна погода — до дощової весни

Народилися 29 січня:

1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, акторка, продюсерка, громадська діячка

День ангела святкують:

Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим

Також цього дня:

1804 — відкриття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших університетів східної Європи

1886 — день народження першого у світі бензинового автомобіля (Карл Бенц отримав патент № 37435 на перший транспортний засіб, що працює на бензині)

1896 — американський фізик Е. Груббе першим у світі використав радіоактивне випромінювання для лікування раку

1918 — бій більшовиків-муравйовців із київськими студентами під Крутами

1919 — у США ухвалено XVIII поправку до конституції, що забороняє виробництво, перевезення і продаж спиртних напоїв

1927 — в Англії вперше з'явився готель із ванними кімнатами

1960 — створено першу штучну нирку

Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року