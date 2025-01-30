30 января 2025 года: Собор Трех Святителей - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя шить и вышивать, прясть пряжу.
Что случилось 30 января:
Сегодня православная церковь чтит память трех великих учителей и проповедников: Святого Василия Великого, Святого Григория Богослова и Святого Иоанна Златоуста. Также этот праздник называют еще Собор Трех Святителей.
Архиепископы Василий Великий, Григорий Богослов и Иван Златоуст еще при жизни приобрели славу своей святостью, проповедями и религиозными произведениями. Литургические книги дают им такие титулы: Василий – божественный ум, Григорий – божественный голос, Иоанн – прекрасный светич.
Что нельзя делать 30 января:
- сплетничать, злословить, ругаться
- заниматься тяжелым физическим трудом
- прясть пряжу
Народные приметы и поверья:
- красная луна — на сильный ветер
- северный ветер — к затяжным морозам
- снегопад — к потеплению
- беспокойное поведение птиц — к снегопаду
Родились 30 января:
1882 — Франклин Делано Рузвельт (ум. 1945), 32-й президент США (1933—1945)
1930 — Всеволод Нестайко (ум. 2014), украинский детский писатель
День ангела празднуют:
Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий
Также в этот день:
9 год до н. э. — освящение Алтаря Мира в Риме
1790 — в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка
1894 — Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток
1935 — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера
2003 — в Бельгии легализованы однополые браки
2007 — поступила в продажу операционная система Windows Vistа
2020 — Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 (nCoV) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение
Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года