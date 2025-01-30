30 января 2025 года: Собор Трех Святителей - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя шить и вышивать, прясть пряжу.

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Что случилось 30 января:

Сегодня православная церковь чтит память трех великих учителей и проповедников: Святого Василия Великого, Святого Григория Богослова и Святого Иоанна Златоуста. Также этот праздник называют еще Собор Трех Святителей.

Архиепископы Василий Великий, Григорий Богослов и Иван Златоуст еще при жизни приобрели славу своей святостью, проповедями и религиозными произведениями. Литургические книги дают им такие титулы: Василий – божественный ум, Григорий – божественный голос, Иоанн – прекрасный светич.

Что нельзя делать 30 января:

сплетничать, злословить, ругаться

заниматься тяжелым физическим трудом

прясть пряжу

Народные приметы и поверья:

красная луна — на сильный ветер

северный ветер — к затяжным морозам

снегопад — к потеплению

беспокойное поведение птиц — к снегопаду

Родились 30 января:

1882 — Франклин Делано Рузвельт (ум. 1945), 32-й президент США (1933—1945)

1930 — Всеволод Нестайко (ум. 2014), украинский детский писатель

День ангела празднуют:

Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий

Также в этот день:

9 год до н. э. — освящение Алтаря Мира в Риме

1790 — в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка

1894 — Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток

1935 — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера

2003 — в Бельгии легализованы однополые браки

2007 — поступила в продажу операционная система Windows Vistа

2020 — Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 (nCoV) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение

Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года