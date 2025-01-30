30 січня 2025 року: Собор Трьох Святителів — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна шити і вишивати, прясти пряжу.

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Що сталося 30 січня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять трьох великих учителів і проповідників: Святого Василя Великого, Святого Григорія Богослова і Святого Іоанна Златоуста. Також це свято називають ще Собор Трьох Святителів.

Архієпископи Василій Великий, Григорій Богослов та Іван Златоуст ще за життя здобули славу своєю святістю, проповідями та релігійними творами. Літургійні книги дають їм такі титули: Василь — божественний розум, Григорій — божественний голос, Іоанн — прекрасний світич.

Що не можна робити 30 січня:

пліткувати, злословити, лаятися

займатися важкою фізичною працею

прясти пряжу

Народні прикмети та повір'я:

червоний місяць — на сильний вітер

північний вітер — до затяжних морозів

снігопад — до потепління

неспокійна поведінка птахів — до снігопаду

Народилися 30 січня:

1882 — Франклін Делано Рузвельт (пом. 1945), 32-й президент США (1933-1945)

1930 — Всеволод Нестайко (пом. 2014), український дитячий письменник

День ангела святкують:

Антоній, Антоніна, Ахіла, Віктор, Георгій, Іван, Мартирій, Павло, Феодосій

Також цього дня:

9 рік до н. е. — освячення Вівтаря Миру в Римі

1790 — в Англії вперше у світі було випробувано на морі рятувальну шлюпку

1894 — Чарльз Кінг патентує винайдений ним відбійний молоток

1935 — американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів. Сьогодні вона відома як шкала Ріхтера

2003 — у Бельгії легалізовано одностатеві шлюби

2007 — надійшла в продаж операційна система Windows Vistа

2020 — Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах COVID-19 (nCoV) надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення

Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року