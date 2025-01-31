31 января 2025 года: Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

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Что случилось 31 января:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Все они погибли в муках, но не отреклись от веры и Христа.

Что нельзя делать 31 января:

убирать в доме

отказывать в помощи нуждающимся

тяжело работать

выходить из дома поздно ночью

Народные приметы и поверья:

ясный день — к хорошему урожаю зерновых

иней на деревьях — к хорошему урожаю яблок

воробьи суетятся — к похолоданию

вороны громко каркают — к снегопадам

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия

Также в этот день:

1955 — в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора

2020 — выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)

Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года