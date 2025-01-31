Стиль жизни
31 января 2025 года: Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее - что сегодня нельзя делать
Наталья Гулий
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Сегодня нельзя отказывать нуждающимся в помощи.
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Что случилось 31 января:
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Все они погибли в муках, но не отреклись от веры и Христа.
Что нельзя делать 31 января:
- убирать в доме
- отказывать в помощи нуждающимся
- тяжело работать
- выходить из дома поздно ночью
Народные приметы и поверья:
- ясный день — к хорошему урожаю зерновых
- иней на деревьях — к хорошему урожаю яблок
- воробьи суетятся — к похолоданию
- вороны громко каркают — к снегопадам
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия
Также в этот день:
1955 — в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора
2020 — выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года