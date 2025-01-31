Стиль життя
31 січня 2025 року: Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її — що сьогодні не можна робити
Наталія Гулій
38
Сьогодні не можна відмовляти нужденним у допомозі.
Related video
Що сталося 31 січня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Кіра та Іоанна, а з ними — мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії. Усі вони загинули в муках, але не зреклися віри і Христа.
Що не можна робити 31 січня:
- прибирати в будинку
- відмовляти в допомозі нужденним
- важко працювати
- виходити з дому пізно вночі
Народні прикмети та повір'я:
- ясний день — до гарного врожаю зернових
- іній на деревах — до гарного врожаю яблук
- горобці метушаться — до похолодання
- ворони голосно каркають — до снігопадів
День ангела святкують:
Олександр, Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кіріак, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Маркіян, Михайло, Микола, Сергій, Феодосія
Також цього дня:
1955 — у США продемонстровано роботу першого музичного синтезатора
2020 — вихід Великої Британії з Європейського союзу (Brexit)
Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року