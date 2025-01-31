31 січня 2025 року: Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти нужденним у допомозі.

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Що сталося 31 січня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Кіра та Іоанна, а з ними — мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії. Усі вони загинули в муках, але не зреклися віри і Христа.

Що не можна робити 31 січня:

прибирати в будинку

відмовляти в допомозі нужденним

важко працювати

виходити з дому пізно вночі

Народні прикмети та повір'я:

ясний день — до гарного врожаю зернових

іній на деревах — до гарного врожаю яблук

горобці метушаться — до похолодання

ворони голосно каркають — до снігопадів

День ангела святкують:

Олександр, Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кіріак, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Маркіян, Михайло, Микола, Сергій, Феодосія

Також цього дня:

1955 — у США продемонстровано роботу першого музичного синтезатора

2020 — вихід Великої Британії з Європейського союзу (Brexit)

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