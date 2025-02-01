1 февраля 2025 года: Трифонов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя сквернословить, завидовать и обижать животных.

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Что случилось 1 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Трифона. Он пострадал за веру при императоре Деции Траяне. В народе этот день называют Трифонов. Трифонов день совпадает с католическим праздником — днем святого Валентина.

В мире 1 февраля отмечают Международный день десерта.

Что нельзя делать 1 февраля:

дарить острые предметы

сквернословить

завидовать

обижать животных

Народные приметы и поверья:

белые облака — к хорошей погоде на всю неделю

холодная погода – к поздней весне

теплая погода — к теплу на весь месяц

снег сегодня – к дождливой весне

День ангела празднуют:

Антоний, Арсений, Макарий, Марк, Николай, Петр, Савва, Феодор, Феодосия

Также в этот день:

1709 — На необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк

1865 — отмена рабства в США

1884 — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка

1925 — Варшавская радиостанция PTR провела первую официальную радиопередачу в Польше. Рождение польского радио

1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза

Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года