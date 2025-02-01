1 февраля 2025 года: Трифонов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя сквернословить, завидовать и обижать животных.
Что случилось 1 февраля:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Трифона. Он пострадал за веру при императоре Деции Траяне. В народе этот день называют Трифонов. Трифонов день совпадает с католическим праздником — днем святого Валентина.
В мире 1 февраля отмечают Международный день десерта.
Что нельзя делать 1 февраля:
- дарить острые предметы
- сквернословить
- завидовать
- обижать животных
Народные приметы и поверья:
- белые облака — к хорошей погоде на всю неделю
- холодная погода – к поздней весне
- теплая погода — к теплу на весь месяц
- снег сегодня – к дождливой весне
День ангела празднуют:
Антоний, Арсений, Макарий, Марк, Николай, Петр, Савва, Феодор, Феодосия
Также в этот день:
1709 — На необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк
1865 — отмена рабства в США
1884 — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка
1925 — Варшавская радиостанция PTR провела первую официальную радиопередачу в Польше. Рождение польского радио
1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза
Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года