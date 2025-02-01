1 лютого 2025 року: Трифонов день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лихословити, заздрити і ображати тварин.

Related video

Що сталося 1 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Трифона. Він постраждав за віру за часів імператора Деції Траяна. У народі цей день називають Трифонов. Трифонов день збігається з католицьким святом — днем святого Валентина.

У світі 1 лютого відзначають Міжнародний день десерту.

Що не можна робити 1 лютого:

дарувати гострі предмети

лихословити

заздрити

ображати тварин

Народні прикмети та повір'я:

білі хмари — до гарної погоди на весь тиждень

холодна погода — до пізньої весни

тепла погода — до тепла на весь місяць

сніг сьогодні — до дощової весни

День ангела святкують:

Антоній, Арсеній, Макарій, Марк, Микола, Петро, Сава, Феодор, Феодосія

Також цього дня:

1709 — На безлюдному острові архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані знайдено матроса Олександра Селкірка, який став прообразом Робінзона Крузо.

1865 — скасування рабства в США

1884 — опубліковано перше видання Оксфордського словника англійської мови

1925 — Варшавська радіостанція PTR провела першу офіційну радіопередачу в Польщі. Народження польського радіо

1994 — набули чинності Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС, які передбачають запровадження повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського союзу

Також Фокус писав церковний календар на лютий 2025 року