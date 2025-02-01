1 лютого 2025 року: Трифонов день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лихословити, заздрити і ображати тварин.
Що сталося 1 лютого:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Трифона. Він постраждав за віру за часів імператора Деції Траяна. У народі цей день називають Трифонов. Трифонов день збігається з католицьким святом — днем святого Валентина.
У світі 1 лютого відзначають Міжнародний день десерту.
Що не можна робити 1 лютого:
- дарувати гострі предмети
- лихословити
- заздрити
- ображати тварин
Народні прикмети та повір'я:
- білі хмари — до гарної погоди на весь тиждень
- холодна погода — до пізньої весни
- тепла погода — до тепла на весь місяць
- сніг сьогодні — до дощової весни
День ангела святкують:
Антоній, Арсеній, Макарій, Марк, Микола, Петро, Сава, Феодор, Феодосія
Також цього дня:
1709 — На безлюдному острові архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані знайдено матроса Олександра Селкірка, який став прообразом Робінзона Крузо.
1865 — скасування рабства в США
1884 — опубліковано перше видання Оксфордського словника англійської мови
1925 — Варшавська радіостанція PTR провела першу офіційну радіопередачу в Польщі. Народження польського радіо
1994 — набули чинності Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС, які передбачають запровадження повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського союзу
Також Фокус писав церковний календар на лютий 2025 року