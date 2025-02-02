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Стиль жизни

2 февраля 2025 года: Сретение Господне - что сегодня нельзя делать

Сретение Господне 2 февраля 2025
Фото: Соцсети | Сретение Господне

Сегодня нельзя делать что-то по дому и плакать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает – Сретение Господне. Христиане чтят этот праздник еще с IV века. Слово "стретение" переводится со старославянского языка как "встреча", которую посвящали Иисусу Христу с праведником Симеоном, который и признал 40-дневного младенца Мессией.

Что нельзя делать 2 февраля:

  • делать любую работу;
  • шить и вышивать;
  • употреблять нецензурную лексику;
  • плакать и горевать.

Народные приметы и поверья:

  • утром снег — к урожаю ранних хлебов;
  • снег — к дождливой весне;
  • капель предвещает урожай пшеницы;
  • если небо беззвездно — весна заплачет поздно.
  • кур кормить овсом — весной и летом быть с яйцом.

День ангела празднуют:

Василий.

Родились 2 февраля:

  • 1812 год – украинский поэт Евгений Гребенка;
  • 1901 год – украинский писатель Валерьян Пидмогильный.

Также в этот день:

  • 1935 год — впервые в судебной практике используют детектор лжи (Портедж, Висконсин);
  • 1940 год – происходит дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
  • 1970 год – в Мюнхене впервые в истории происходит операция по трансплантации нерва.

Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года