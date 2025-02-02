Стиль жизни
2 февраля 2025 года: Сретение Господне - что сегодня нельзя делать
Наталья Гулий
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Сегодня нельзя делать что-то по дому и плакать.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает – Сретение Господне. Христиане чтят этот праздник еще с IV века. Слово "стретение" переводится со старославянского языка как "встреча", которую посвящали Иисусу Христу с праведником Симеоном, который и признал 40-дневного младенца Мессией.
Что нельзя делать 2 февраля:
- делать любую работу;
- шить и вышивать;
- употреблять нецензурную лексику;
- плакать и горевать.
Народные приметы и поверья:
- утром снег — к урожаю ранних хлебов;
- снег — к дождливой весне;
- капель предвещает урожай пшеницы;
- если небо беззвездно — весна заплачет поздно.
- кур кормить овсом — весной и летом быть с яйцом.
День ангела празднуют:
Василий.
Родились 2 февраля:
- 1812 год – украинский поэт Евгений Гребенка;
- 1901 год – украинский писатель Валерьян Пидмогильный.
Также в этот день:
- 1935 год — впервые в судебной практике используют детектор лжи (Портедж, Висконсин);
- 1940 год – происходит дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
- 1970 год – в Мюнхене впервые в истории происходит операция по трансплантации нерва.
Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года