2 лютого 2025 року: Стрітення Господнє — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна робити щось по дому і плакати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає — Стрітення Господнє. Християни вшановують це свято ще з IV століття. Слово "Стрітення" перекладається зі старослов'янської мови як "зустріч", яку присвячували Ісусу Христу з праведником Симеоном, котрий і визнав 40-денне немовля Месією.

Що не можна робити 2 лютого:

робити будь-яку роботу;

шити і вишивати;

вживати нецензурну лексику;

плакати і сумувати.

Народні прикмети та повір'я:

вранці сніг — до врожаю ранніх хлібів;

сніг — до дощової весни;

крапель віщує врожай пшениці;

якщо небо беззоряне — весна заплаче пізно.

курей годувати вівсом — навесні та влітку бути з яйцем.

День ангела святкують:

Василь.

Народилися 2 лютого:

1812 рік — український поет Євген Гребінка;

1901 рік — український письменник Валер'ян Підмогильний.

Також цього дня:

1935 рік — уперше в судовій практиці використовують детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1940 рік — відбувається дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;

1970 рік — у Мюнхені вперше в історії відбувається операція з трансплантації нерва.

Також Фокус писав церковний календар на лютий 2025 року