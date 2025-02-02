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2 лютого 2025 року: Стрітення Господнє — що сьогодні не можна робити

Стрітення Господнє 2 лютого 2025 року
Фото: Соцмережі | Стрітення Господнє

Сьогодні не можна робити щось по дому і плакати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає — Стрітення Господнє. Християни вшановують це свято ще з IV століття. Слово "Стрітення" перекладається зі старослов'янської мови як "зустріч", яку присвячували Ісусу Христу з праведником Симеоном, котрий і визнав 40-денне немовля Месією.

Що не можна робити 2 лютого:

  • робити будь-яку роботу;
  • шити і вишивати;
  • вживати нецензурну лексику;
  • плакати і сумувати.

Народні прикмети та повір'я:

  • вранці сніг — до врожаю ранніх хлібів;
  • сніг — до дощової весни;
  • крапель віщує врожай пшениці;
  • якщо небо беззоряне — весна заплаче пізно.
  • курей годувати вівсом — навесні та влітку бути з яйцем.

День ангела святкують:

Василь.

Народилися 2 лютого:

  • 1812 рік — український поет Євген Гребінка;
  • 1901 рік — український письменник Валер'ян Підмогильний.

Також цього дня:

  • 1935 рік — уперше в судовій практиці використовують детектор брехні (Портедж, Вісконсин);
  • 1940 рік — відбувається дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;
  • 1970 рік — у Мюнхені вперше в історії відбувається операція з трансплантації нерва.

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