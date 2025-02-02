Стиль життя
2 лютого 2025 року: Стрітення Господнє — що сьогодні не можна робити
Наталія Гулій
645
Сьогодні не можна робити щось по дому і плакати.
Related video
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає — Стрітення Господнє. Християни вшановують це свято ще з IV століття. Слово "Стрітення" перекладається зі старослов'янської мови як "зустріч", яку присвячували Ісусу Христу з праведником Симеоном, котрий і визнав 40-денне немовля Месією.
Що не можна робити 2 лютого:
- робити будь-яку роботу;
- шити і вишивати;
- вживати нецензурну лексику;
- плакати і сумувати.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці сніг — до врожаю ранніх хлібів;
- сніг — до дощової весни;
- крапель віщує врожай пшениці;
- якщо небо беззоряне — весна заплаче пізно.
- курей годувати вівсом — навесні та влітку бути з яйцем.
День ангела святкують:
Василь.
Народилися 2 лютого:
- 1812 рік — український поет Євген Гребінка;
- 1901 рік — український письменник Валер'ян Підмогильний.
Також цього дня:
- 1935 рік — уперше в судовій практиці використовують детектор брехні (Портедж, Вісконсин);
- 1940 рік — відбувається дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;
- 1970 рік — у Мюнхені вперше в історії відбувається операція з трансплантації нерва.
Також Фокус писав церковний календар на лютий 2025 року