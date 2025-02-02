Сретение 2 февраля 2025 года: что нужно знать про этот день

Сретение Господне – один из двенадцати главных христианских праздников, который символизирует встречу человека с Богом.

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Что такое праздник Сретения и как он возник?

Сретение Господне – один из двенадцати главных христианских праздников, отмечаемый 2 февраля (раньше — 15 февраля). Он установлен в честь события, описанного в Евангелии от Луки: на сороковой день после рождения Иисуса Христа Дева Мария и Иосиф принесли Младенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу, как требовал закон Моисея.

В храме их встретил старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Когда он взял на руки младенца, то произнес знаменитую молитву "Ныне отпущаеши" и предсказал Марии, что ее Сын станет Спасителем, но ей самой предстоят страдания.

Название праздника "Сретение" происходит от старославянского слова "сретати", что означает "встреча". Это день встречи Ветхого и Нового Завета, человечества и Бога.

В православной традиции Сретение символизирует встречу человека с Богом, духовное просветление и осознание высшего смысла жизни. В народной культуре этот день считается границей между зимой и весной.

Традиции и обряды Сретения

Овящение свечей – в этот день в церквях освящают "сретенские свечи", которые, по поверью, защищают дом от бед, грома и молний. Их зажигали во время грозы и давали в руки тяжело больным. Вода на Сретение – освященная в этот день вода приравнивается по силе к Крещенской, ее хранят весь год и используют для лечения и благословения дома. Встреча весны – на Руси верили, что в этот день зима с весной "встречаются": если 2 февраля тепло, значит, весна будет ранней.

Народные приметы на Сретение:

ясная погода – к ранней весне, пасмурная – зима задержится;

если метель – весна будет поздней и холодной;

капель на Сретение – к урожайному году;

если прилетели птицы – весна будет теплой и быстрой.

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