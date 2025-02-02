Стрітення 2 лютого 2025 року: що потрібно знати про цей день

Стрітення Господнє — одне з дванадцяти головних християнських свят, яке символізує зустріч людини з Богом.

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Що таке свято Стрітення і як воно виникло?

Стрітення Господнє — одне з дванадцяти головних християнських свят, яке відзначають 2 лютого (раніше — 15 лютого). Воно встановлене на честь події, описаної в Євангелії від Луки: на сороковий день після народження Ісуса Христа Діва Марія та Йосип принесли Немовля до Єрусалимського храму, щоб присвятити його Богові, як вимагав закон Мойсея.

У храмі їх зустрів старець Симеон, якому було передбачено, що він не помре, поки не побачить Спасителя. Коли він узяв на руки немовля, то вимовив знамениту молитву "Нині відпускаєш" і напророкував Марії, що її Син стане Спасителем, але її саму чекають страждання.

Назва свята "Стрітення" походить від старослов'янського слова "стрічати", тобто "зустрічати". Це день зустрічі Старого і Нового Заповіту, людства і Бога.

У православній традиції Стрітення символізує зустріч людини з Богом, духовне просвітлення й усвідомлення вищого сенсу життя. У народній культурі цей день вважається межею між зимою і весною.

Традиції та обряди Стрітення

Освячення свічок — цього дня в церквах освячують "стрітенські свічки", які, за повір'ям, захищають дім від лиха, грому й блискавок. Їх запалювали під час грози і давали в руки тяжко хворим. Вода на Стрітення — освячена цього дня вода прирівнюється за силою до Водохресної, її зберігають увесь рік і використовують для лікування та благословення дому. Зустріч весни — на Русі вірили, що цього дня зима з весною "зустрічаються": якщо 2 лютого тепло, значить, весна буде ранньою.

Народні прикмети на Стрітення:

ясна погода — до ранньої весни, похмура — зима затримається;

якщо хуртовина — весна буде пізньою і холодною;

крапель на Стрітення — до врожайного року;

якщо прилетіли птахи — весна буде теплою і швидкою.

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