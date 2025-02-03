3 февраля 2025 года: святых Симеона и Анны - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и оскорблять людей. Также лучше не брать деньги взаймы и носить вещи черного цвета.

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Что случилось 3 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память святых Семена Богоприемника и Анны Пророчицы. В народе этот праздник называли еще Хранители младенцев. В этот день верующие молятся за новорожденных детей.

Что нельзя делать 3 февраля:

таить злые помыслы;

шить, вязать, вышивать, заниматься рукоделием;

надевать одежду черного цвета;

брать в долг;

одалживать деньги;

употреблять спиртные напитки.

Народные приметы и поверья:

много снега – к дождливому лету;

воробьи громко чирикают – к ранней весне.

День ангела празднуют:

Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей.

Родились 3 февраля:

1979 год – митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний;

1982 год — Вера Брежнева (урожд. Вера Галушка), украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".

Также в этот день:

1690 год — в английской колонии Массачусетс впервые в Америке входят в обращение бумажные деньги;

1815 год — в Швейцарии основывают первую в мире фабрику по производству твердого сыра;

1929 год — завершается Первый конгресс Украинских националистов в Вене, где создают Организацию украинских националистов, руководителем провода которой был избран Евгений Коновальец.

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