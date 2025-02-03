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3 лютого 2025 року: святих Симеона та Анни — що сьогодні не можна робити

Святих Симеона та Анни 3 лютого 2025 року
Зображення святих Симеона та Анни

Сьогодні не можна сваритися і ображати людей. Також краще не брати гроші в борг і носити речі чорного кольору.

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Що сталося 3 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Семена Богоприємника та Анни Пророчиці. У народі це свято називали ще Хранителі немовлят. Цього дня віряни моляться за новонароджених дітей.

Що не можна робити 3 лютого:

  • приховувати злі помисли;
  • шити, в'язати, вишивати, займатися рукоділлям;
  • одягати одяг чорного кольору;
  • брати в борг;
  • позичати гроші;
  • вживати спиртні напої.

Народні прикмети та повір'я:

  • багато снігу — до дощового літа;
  • горобці голосно цвірінькають — до ранньої весни.

День ангела святкують:

Адріан, Азарія, Анна, Василь, Володимир, Власій/Вукол, Діодор, Єввул, Іван, Клавдіан, Клавдій, Михайло, Микола, Павло, Папій, Роман, Симеон, Симон, Тимофій.

Народилися 3 лютого:

1979 рік — митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній;

1982 рік — Віра Брежнєва (уроджен. Віра Галушка), українська співачка, акторка, телеведуча, екс-солістка групи "ВІА Гра".

Також цього дня:

1690 рік — в англійській колонії Массачусетс уперше в Америці входять в обіг паперові гроші;

1815 рік — у Швейцарії засновують першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру;

1929 рік — завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, керівником проводу якої було обрано Євгена Коновальця.

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