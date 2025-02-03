3 лютого 2025 року: святих Симеона та Анни — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і ображати людей. Також краще не брати гроші в борг і носити речі чорного кольору.
Що сталося 3 лютого:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Семена Богоприємника та Анни Пророчиці. У народі це свято називали ще Хранителі немовлят. Цього дня віряни моляться за новонароджених дітей.
Що не можна робити 3 лютого:
- приховувати злі помисли;
- шити, в'язати, вишивати, займатися рукоділлям;
- одягати одяг чорного кольору;
- брати в борг;
- позичати гроші;
- вживати спиртні напої.
Народні прикмети та повір'я:
- багато снігу — до дощового літа;
- горобці голосно цвірінькають — до ранньої весни.
День ангела святкують:
Адріан, Азарія, Анна, Василь, Володимир, Власій/Вукол, Діодор, Єввул, Іван, Клавдіан, Клавдій, Михайло, Микола, Павло, Папій, Роман, Симеон, Симон, Тимофій.
Народилися 3 лютого:
1979 рік — митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній;
1982 рік — Віра Брежнєва (уроджен. Віра Галушка), українська співачка, акторка, телеведуча, екс-солістка групи "ВІА Гра".
Також цього дня:
1690 рік — в англійській колонії Массачусетс уперше в Америці входять в обіг паперові гроші;
1815 рік — у Швейцарії засновують першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру;
1929 рік — завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, керівником проводу якої було обрано Євгена Коновальця.
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