8 февраля 2025 года: Захария Серповидца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться и завидовать, а также лечить зубы. Месяц в виде серпа в этот день— к хорошему урожаю.

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Что случилось 8 февраля:

Сегодня православная церковь вспоминает одного из двенадцати малых пророков – Захария. Святцы называют его Серповидцем потому, что в одном из своих пророческих откровений Захарий видел свиток, летающий по воздуху и напоминающий огромный серп. Его фамилия также означает начало периода, когда люди впервые после зимы задумывались про наступление предстоящего сезона полевых работ и проверяли одни из сельскохозяйственных инвентарей — серпы. Захарию молились именно о помощи в работе. Считается, что сегодня святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим работам на земле.

Что нельзя делать 8 февраля:

завидовать;

лениться;

пломбировать зубы;

проводить хирургические операции.

Народные приметы и поверья:

молодой месяц в виде серпа — к урожаю;

чтобы год удачным — нужно наточить ножи;

торги будут удачными в этот день.

День ангела празднуют:

Захар, Макар, Савва, Степан и Федор.

Родились 8 февраля:

1828 год — Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.

А также в этот день:

1672 год — Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета;

1889 год — французский астроном Огюст Шарлуа в обсерватории Ниццы открыл крупный астероид главного пояса — Эмма;

1956 год — В Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса (Даблдекер) "Рутмастер", ставшего символом Лондона и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире.

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