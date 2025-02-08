8 февраля 2025 года: Захария Серповидца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться и завидовать, а также лечить зубы. Месяц в виде серпа в этот день— к хорошему урожаю.
Что случилось 8 февраля:
Сегодня православная церковь вспоминает одного из двенадцати малых пророков – Захария. Святцы называют его Серповидцем потому, что в одном из своих пророческих откровений Захарий видел свиток, летающий по воздуху и напоминающий огромный серп. Его фамилия также означает начало периода, когда люди впервые после зимы задумывались про наступление предстоящего сезона полевых работ и проверяли одни из сельскохозяйственных инвентарей — серпы. Захарию молились именно о помощи в работе. Считается, что сегодня святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим работам на земле.
Что нельзя делать 8 февраля:
- завидовать;
- лениться;
- пломбировать зубы;
- проводить хирургические операции.
Народные приметы и поверья:
- молодой месяц в виде серпа — к урожаю;
- чтобы год удачным — нужно наточить ножи;
- торги будут удачными в этот день.
День ангела празднуют:
Захар, Макар, Савва, Степан и Федор.
Родились 8 февраля:
1828 год — Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.
А также в этот день:
1672 год — Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета;
1889 год — французский астроном Огюст Шарлуа в обсерватории Ниццы открыл крупный астероид главного пояса — Эмма;
1956 год — В Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса (Даблдекер) "Рутмастер", ставшего символом Лондона и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире.
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