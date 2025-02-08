8 лютого 2025 року: Захарія Серповидця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися і заздрити, а також лікувати зуби. Місяць у вигляді серпа цього дня — до гарного врожаю.

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Що сталося 8 лютого:

Сьогодні православна церква згадує одного з дванадцяти малих пророків — Захарія. Святці називають його Серповидцем тому, що в одному зі своїх пророчих одкровень Захарій бачив сувій, що літав у повітрі і нагадував величезний серп. Його прізвище також означає початок періоду, коли люди вперше після зими замислювалися про настання майбутнього сезону польових робіт і перевіряли одні з сільськогосподарських інвентарів — серпи. Захарію молилися саме про допомогу в роботі. Вважається, що сьогодні святий Захарій спускається на землю і перевіряє, чи готові селяни до майбутніх робіт на землі.

Що не можна робити 8 лютого:

заздрити;

лінуватися;

пломбувати зуби;

проводити хірургічні операції.

Народні прикмети та повір'я:

молодий місяць у вигляді серпа — до врожаю;

щоб рік вдалим — потрібно нагострити ножі;

торги будуть вдалими в цей день.

День ангела святкують:

Захар, Макар, Сава, Степан і Федір.

Народилися 8 лютого:

1828 рік — Жюль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики.

А також цього дня:

1672 рік — Ісаак Ньютон робить доповідь про свою теорію природи світла і кольору;

1889 рік — французький астроном Огюст Шарлуа в обсерваторії Ніцци відкрив великий астероїд головного пояса — Емма;

1956 рік — У Лондоні розпочалася експлуатація двоповерхового автобуса (Даблдекер) "Рутмастер", що став символом Лондона і, можливо, найбільш упізнаваним автобусом у світі.

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