9 февраля 2025 года: мученика Никифора Антиохийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя тяжело работать и жадничать. Красный закат в этот день — к снегопадам.

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Что случилось 9 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Никифора Антиохийского. Согласно легенде, Никифор дружил с церковным старостой Саприкием, их даже считали братьями. Но однажды они поссорились. Позже Никифор понял, что дьявол стоял за их ссорой. Он решил помириться, сначала отправив к старосте посредников, а затем пошел сам, но Саприкий отказался. В это же время начались гонения на христиан, и Саприкия арестовали. Его пытали и требовали от него отречься от веры, но он остался верен Богу, из-за чего его приговорили к смертной казни. Чтобы спасти друга, Никифор предложил отдать свою жизнь вместо него и был казнен.

Что нельзя делать 9 февраля:

заниматься тяжелым физическим трудом;

ссориться и злословить;

жадничать.

Народные приметы и поверья:

красный закат — к снегопадам;

сильный мороз — весна будет ранней;

иней на деревьях — скоро потеплеет;

снегопад — к хорошему урожаю зерновых.

День ангела празднуют:

Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Петр, Филагрий.

Родились 9 февраля:

1846 год — Вильгельм Майбах (ум. 1929), немецкий инженер-конструктор, изобретатель (совместно с Готтлибом Даймлером) первого мотоцикла, а также первого автомобиля под торговой маркой Mercedes.

А также в этот день:

2009 год — Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима;

2010 год — утверждение Европарламентом нового состава Европейской комиссии;

2016 год — в Абхазии введен запрет на аборты.

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