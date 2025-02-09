9 лютого 2025 року: мученика Никифора Антіохійського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна важко працювати і скупитися. Червоний захід сонця цього дня — до снігопадів.

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Що сталося 9 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Никифора Антіохійського. Згідно з легендою, Никифор дружив із церковним старостою Саприкієм, їх навіть вважали братами. Але одного разу вони посварилися. Пізніше Никифор зрозумів, що диявол стояв за їхньою сваркою. Він вирішив помиритися, спочатку відправивши до старости посередників, а потім пішов сам, але Саприкій відмовився. У цей же час почалися гоніння на християн, і Саприкія заарештували. Його катували і вимагали від нього зректися віри, але він залишився вірним Богу, через що його засудили до смертної кари. Щоб врятувати друга, Никифор запропонував віддати своє життя замість нього і був страчений.

Що не можна робити 9 лютого:

займатися важкою фізичною працею;

сваритися і злословити;

скупитися.

Народні прикмети та повір'я:

червоний захід сонця — до снігопадів;

сильний мороз — весна буде ранньою;

іній на деревах — скоро потеплішає;

снігопад — до гарного врожаю зернових.

День ангела святкують:

Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Маркел, Никифор, Панкратій, Петро, Філагрій.

Народилися 9 лютого:

1846 рік — Вільгельм Майбах (пом. 1929), німецький інженер-конструктор, винахідник (спільно з Готтлібом Даймлером) першого мотоцикла, а також першого автомобіля під торговою маркою Mercedes.

А також цього дня:

2009 рік — Далай-лама рішенням міської ради став почесним громадянином Риму;

2010 рік — затвердження Європарламентом нового складу Європейської комісії;

2016 рік — в Абхазії введено заборону на аборти.

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