Иванка Трамп появилась на Супербоуле в дизайнерском костюме

В последнее время Иванка все чаще выбирает монохромные образы, дополняя их дорогими украшениями. После победы отца на президентских выборах она снова стала чаще появляться на публике.

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Дочь президента США Иванка Трамп вместе с отцом и братом Эриком посетила финальную игру плей-офф 2025 года между Kansas City Chiefs и Philadelphia Eagles, выбрав для похода на стадион Caesars Superdome в Новом Орлеане костюм от швейцарской модной марки Akris, специализирующейся на товарах роскоши для женщин, пишет WWD.

На ней был белый брючный костюм без рукавов с широким коричневым кожаным ремнем на талии. Она дополнила костюм золотым браслетом-манжетой и плетеной сумочкой среднего размера от Hunting Season с верхней ручкой из рафии.

Фото: Getty Images

Трамп опубликовала в сторис Instagram кадры с ее полета на Суперкубок на борту Air Force One и поделилась видеозаписью воспоминаний о том, как Крис Стэплтон исполняет национальный гимн на Суперкубке в 2023 году, когда он открывал матч Kansas City Chiefs против Philadelphia Eagles.

В последние месяцы дочь Трампа отдает предпочтение монохромным нарядам. На инаугурации отца в январе этого года она красовалась в однотонном ансамбле, состоявшем из зеленого пиджака с асимметричным подолом, затянутой талии, а также соответствующей шляпы и юбки.

Фото: Getty

В прошлом месяце Иванка также надела однотонное пальто цвета верблюжьей шерсти с 3D-цветочными аппликациями от Oscar de la Renta и платье-свитер под ним на церемонию возложения венков ​​у Могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Она завершила свой образ черными лакированными ботинками с мыском и бордовыми перчатками.

Фото: Getty

На прошлой неделе ее видели в зеленом двубортном костюме от Габриэлы Херст. Иванка дополнила его черным топом и бриллиантовым ожерельем, золотыми серьгами и парой солнцезащитных очков Celine в форме кошачьего глаза.

Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Иванка Трамп появилась на публике в платье, которое Юбер Живанши создал для Одри Хепберн.