Іванка Трамп з'явилася на Супербоулі в дизайнерському костюмі

Останнім часом Іванка все частіше вибирає монохромні образи, доповнюючи їх дорогими прикрасами. Після перемоги батька на президентських виборах вона знову стала частіше з'являтися на публіці.

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Дочка президента США Іванка Трамп разом із батьком і братом Еріком відвідала фінальну гру плей-оф 2025 року між Kansas City Chiefs і Philadelphia Eagles, вибравши для походу на стадіон Caesars Superdome у Новому Орлеані костюм від швейцарської модної марки Akris, що спеціалізується на товарах розкоші для жінок, пише WWD.

На ній був білий брючний костюм без рукавів з широким коричневим шкіряним ременем на талії. Вона доповнила костюм золотим браслетом-манжетою і плетеною сумочкою середнього розміру від Hunting Season з верхньою ручкою з рафії.

Фото: Getty Images

Трамп опублікувала в сторіс Instagram кадри з її польоту на Суперкубок на борту Air Force One і поділилася відеозаписом спогадів про те, як Кріс Степлтон виконує національний гімн на Суперкубку 2023 року, коли він відкривав матч Kansas City Chiefs проти Philadelphia Eagles.

Останніми місяцями дочка Трампа віддає перевагу монохромному вбранню. На інавгурації батька в січні цього року вона красувалася в однотонному ансамблі, що складався із зеленого піджака з асиметричним подолом, затягнутою талією, а також відповідного капелюха і спідниці.

Фото: Getty

Минулого місяця Іванка також одягла однотонне пальто кольору верблюжої вовни з 3D-квітковими аплікаціями від Oscar de la Renta і сукню-светр під ним на церемонію покладання вінків біля Могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Вона завершила свій образ чорними лакованими черевиками з миском і бордовими рукавичками.

Фото: Getty

Минулого тижня її бачили в зеленому двобортному костюмі від Габріели Герст. Іванка доповнила його чорним топом і діамантовим намистом, золотими сережками і парою сонцезахисних окулярів Celine у формі котячого ока.

Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Іванка Трамп з'явилася на публіці в сукні, яку Юбер Живанши створив для Одрі Хепберн.