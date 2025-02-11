11 февраля 2025 года: святого Власа - что сегодня нельзя делать
Сегодня не желательно употреблять алкоголь, а также не стоит ни с кем ругаться и желать зла другим.
Что случилось 11 февраля:
Сегодня православная церковь чтит память святого Власа. Он был епископом Севастийским, обладал даром исцеления и очень добрым сердцем — лечил больных, помогал нуждающимся, славился искренней любовью к животным — диким и домашним. Умер мученической смертью за веру во Христа.
Что нельзя делать 11 февраля:
- пересаживать растения;
- употреблять алкоголь;
- злословить, выяснять отношения;
- желать зла другим.
Народные приметы и поверья:
- "Скотий бог — сшиби с зимы рог";
- До Прохора старушка охала, пришел Прохор да Влас — скоро весна у нас;
- Пролил Влас масла на дороги — пора зиме убирать ноги.
День ангела празднуют:
Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора.
Родились 11 февраля:
1969 год — Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссер и продюсер, обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус".
А также в этот день:
1826 год — Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет. Он стал самым первым университетом Лондона;
2001 год — создан компьютерный вирус Anna Kournikova;
2016 год — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.
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