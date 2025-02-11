11 лютого 2025 року: святого Власа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не бажано вживати алкоголь, а також не варто ні з ким сваритися і бажати зла іншим.

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Що сталося 11 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Власа. Він був єпископом Севастійським, мав дар зцілення і дуже добре серце — лікував хворих, допомагав нужденним, славився щирою любов'ю до тварин — диких і домашніх. Помер мученицькою смертю за віру в Христа.

Що не можна робити 11 лютого:

пересаджувати рослини;

вживати алкоголь;

злословити, з'ясовувати стосунки;

бажати зла іншим.

Народні прикмети та повір'я:

"Скотій бог — збий із зими ріг";

До Прохора старенька охала, прийшов Прохор та Влас — скоро весна в нас;

Пролив Влас масла на дороги — пора зимі прибирати ноги.

День ангела святкують:

Власій, Всеволод, Георгій, Дмитро, Захарія, Порфирій, Феодора.

Народилися 11 лютого:

1969 рік — Дженніфер Еністон, американська акторка, режисерка і продюсерка, володарка премій "Еммі", "Золотий глобус".

А також цього дня:

1826 рік — Університетський коледж Лондона засновано як Лондонський університет. Він став найпершим університетом Лондона;

2001 рік — створено комп'ютерний вірус Anna Kournikova;

2016 рік — оголошено про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль.

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