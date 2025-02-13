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Стиль жизни

Марафон розового: как прошла звездная премьера "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" (фоторепортаж)

Звездная премьера фильма Бриджит Джонс фото
Оксана Гутцайт

В украинской столице состоялась масштабная премьера нового фильма о приключениях Бриджит Джонс. На розовой дорожке события собрались топовые медийные личности и блогеры.

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12 февраля, накануне Дня всех влюбленных, в столичном кинотеатре Оскар (ТРЦ Gulliver) прошел звездный допремьерный показ новой главы истории легендарной Бриджит Джонс — "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня".

Этот особенный киновечер посетили звездные гости, топовые блоггеры и представители ведущих украинских СМИ, чтобы первыми оценить, каким получился четвертый ромком о приключениях Бриджит Джонс. Фокус побывал на событии.

Марина Аристова Fullscreen
Марина Аристова

О чем новая "Бриджит Джонс" 2025

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судане Бриджит снова одинока. Под давлением семьи она начинает строить новую жизнь и даже устанавливает приложение для знакомств, где знакомится с мечтательным и энергичным юношей. Удастся ли Бриджит балансировать между работой, семьей и любовью?

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
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Ирина Татаренко
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Анна Малиновская
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Оксана Гутцайт (справа)
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Макс Киреев
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Слава Соломко
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Юлиана Ходаковская
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Таня Карикова
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Лидия Новоселецкая
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Ранее Фокус писал о презентации четвертого альбома MONATIK.