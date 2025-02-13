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Стиль життя

Марафон рожевого: як пройшла зіркова прем'єра "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчика" (фоторепортаж)

Зіркова прем'єра фільму Бріджит Джонс фото
Оксана Гутцайт

В українській столиці відбулася масштабна прем'єра нового фільму про пригоди Бріджит Джонс. На рожевій доріжці події зібралися топові медійні особистості та блогери.

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12 лютого, напередодні Дня всіх закоханих, у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся зоряний допрем'єрний показ нового розділу історії легендарної Бріджит Джонс — "Бріджит Джонс: Закохана в хлопця".

Цей особливий кіновечір відвідали зіркові гості, топові блогери та представники провідних українських ЗМІ, щоб першими оцінити, яким вийшов четвертий ромком про пригоди Бріджит Джонс. Фокус побував на події.

Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова

Про що нова "Бріджит Джонс" 2025 року

Після втрати коханого під час гуманітарної місії в Судані Бріджит знову самотня. Під тиском сім'ї вона починає будувати нове життя і навіть встановлює додаток для знайомств, де знайомиться з мрійливим та енергійним юнаком. Чи вдасться Бріджит балансувати між роботою, сім'єю та коханням?

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Юліана Ходаковська
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Лідія Новоселецька
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Раніше Фокус писав про презентацію четвертого альбому MONATIK.