16 февраля 2025 года: день памяти 12-ти мучеников Кесарийских - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя просить прощение не от чистого сердца — можно накликать на себя беду. Снегопад в этот день — к затяжной весне.

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Что случилось 16 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память 12 мучеников Кесарийских — Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевка, Федула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремия, Исайя. Все они умерли в мучениях за веру во Христа.

Также 16 февраля — День военного журналиста в Украине.

Что нельзя делать 16 февраля:

заниматься физическим трудом

оскорблять других и желать им зла

лукавить, хитрить

извиняться не от чистого сердца

убирать в доме

Народные приметы и поверья:

порывистый ветер — к резкому похолоданию

снегопад — к затяжной весне

тает лед на озерах — к ранней весне

громко кричат птицы — к морозам

День ангела празднуют:

Валент, Даниил, Иеремия, Илья, Исаия, Макарий, Маруф, Никон, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Селевкий, Феодул, Флавиан, Юлиан

Родились 16 февраля:

1731 — Марчелло Баччарелли (ум. 1818), итальянский художник-портретист эпохи барокко

А также в этот день:

1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона

1948 — американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана

2005 — вступил в силу Киотский протокол

Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года