16 лютого 2025 року: день пам'яті 12-ти мучеників Кесарійських — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна просити прощення не від чистого серця — можна накликати на себе біду. Снігопад цього дня — до затяжної весни.

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Що сталося 16 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять 12 мучеників Кесарійських — Памфіла пресвітера, Валента диякона, Павла, Порфирія, Сельовка, Федула, Юліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремія, Ісая. Усі вони померли в муках за віру в Христа.

Також 16 лютого — День військового журналіста в Україні.

Що не можна робити 16 лютого:

займатися фізичною працею

ображати інших і бажати їм зла

лукавити, хитрувати

вибачатися не від чистого серця

прибирати в будинку

Народні прикмети та повір'я:

поривчастий вітер — до різкого похолодання

снігопад — до затяжної весни

тане лід на озерах — до ранньої весни

голосно кричать птахи — до морозів

День ангела святкують:

Валент, Данило, Єремія, Ілля, Ісая, Макарій, Маруф, Никон, Павло, Памфіл, Порфирій, Самуїл, Селевкий, Феодул, Флавіан, Юліан

Народилися 16 лютого:

1731 — Марчелло Баччареллі (пом. 1818), італійський художник-портретист епохи бароко

А також цього дня:

1923 — Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона

1948 — американський астроном Джерард Койпер відкрив Міранду, супутник Урана

2005 — набув чинності Кіотський протокол

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