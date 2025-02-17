17 февраля 2025 года: святого мученика Теодора Тирона - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя устраивать застолья и отказывать в помощи нуждающимся.

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Что случилось 17 февраля:

Сегодня в церковном календаре почитают память святого мученика Теодора Тирона. Он жил в четвертом веке в Алассии (Римская империя). Когда-то его обвинили в поджоге языческого храма, заставили отречься от Христа, на что он ответил отказом. Его оставили в тюрьме без еды и воды умирать, но юноша остался живым и здоровым. Тогда его снова заставили отречься веры, поддав пыткам. И ему опять чудом удалось выжить. И только на третий раз он принял смерть, войдя в огонь, после того, как его приговорили на сожжение за его веру.

Что нельзя делать 17 февраля:

устраивать застолья и громкие празднования;

отказывать в помощи нуждающимся;

ходить в гости к соседям;

смотреть на звездное небо ночью.

Народные приметы и поверья:

если сегодня утром туман – май будет холодным;

погода этого дня отображает погоду летом;

вороны купаются в лужах — к теплу;

яркая луна — к хорошему урожаю;

дождь — к урожаю льна и хлеба.

День ангела празднуют:

Федор, Филипп, Роман, Феодосий, Марьяна, Марианна.

Родились 17 февраля:

1962 — Джон Бон Джови, американский певец, музыкант и актер, основатель рок-группы "Bon Jovi".

1968 — Дэниел Крейг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.

А также в этот день:

1918 — в УНР приняли первый закон о гражданстве Украины;

1918 — войска УНР освободили Киев от большевиков;

1923 — в США вышел первый номер журнала "Time";

1983 – вышел первый в мире компакт-диск и CD-проигрыватель;

1993 — основана Академия медицинских наук Украины;

2022 — лауреаты Нобелевской премии в разных областях подписались под открытым письмом в поддержку свободного независимого украинского государства и народа перед лицом российской агрессии.

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